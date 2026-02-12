정청래 “대통령에게 무례한 건 국민에 대한 무례”

與의총서 장동혁 靑오찬 불참 비판

정청래 더불어민주당 대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제6기 청년미래연석회의 발대식에서 축사를 하고 있다. 뉴스1
더불어민주당 정청래 대표가 12일 조국혁신당과의 합당 논의가 보류된 것과 관련해 “전 당원 투표를 못한 것은 아쉬움이 크지만 이 문제를 지속하는 것이 굉장히 소모적이고 우리의 단합을 해치는 일이 될 수 있겠다는 생각이 들어 의원님의 뜻을 받들었다”며 “지도부가 의원님에게 썩 좋지 못한 모습을 보인 부분도 제가 대표로 여러분에게 미안하다고 사과드린다”고 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 이 대통령과의 청와대 오찬 회동을 1시간가량 앞두고 회동에 불참하기로 결정한 데 대해선 “대통령은 헌법상 국가를 대표하는 국가 원수고, 행정부 수반”이라며 “대통령에게 이렇게 무례한 것은 대통령을 뽑아준 국민에 대한 무례”라고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 “오늘 청와대 오찬이 예정돼 있었는데, 불과 1시간 전에 장 대표가 취소를 했다”며 “국회가 이렇게 하면 안 된다”라고 했다. 이어 “설 명절을 앞두고 국민에게 좋은 모습을 보여드렸어야 했는데, 국민의힘의 일방 취소 결정으로 못하게 됐다”고 덧붙였다.

민주당 한병도 원내대표도 “청와대 정무수석을 하면서 이런 일을 수 없이 해봤는데 정말 해괴망측하고 무례·무도하다”며 “국민 보기에 너무 가볍게 행동하는 것 아닌가”라고 했다. 그러면서 “일련의 이런 행위에 대해 정말 큰 유감”이라고 했다.

또 한 원내대표는 국회 본회의 법안 처리와 관련해 “81건을 처리하려고 했는데, 국민의힘에서 본회의를 여는 것 자체에 대해 답을 안 줬다”며 “민생 법안, 개혁 법안에 대해 하나하나 태클을 걸고 발목잡기 양상으로 나아간다면 앞으로 더이상 용납 않을 것”이라고 했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
