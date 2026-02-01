[오늘의 운세/2월 12일]

● 쥐
48년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다.
60년 직접적인 투자나 금전 거래 자제.
72년 과욕만 하지 않으면 일은 순조롭게 풀린다.
84년 적극적인 자세로 자신감을 가지고 임할 것.
96년 때로는 혼자만의 시간도 필요.
08년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
● 소
37년 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
49년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다.
61년 마음에 들어도 다시 한번 검토하고 신중하게 결정할 것.
73년 머리 아픈 일은 잠시 미루어도 좋다.
85년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루 될 듯.
97년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
● 범
38년 결정 내리기 전에 한 번 더 생각해 볼 것.
50년 편법이나 융통성보다는 원칙대로.
62년 여러 사람의 이야기를 들어 보고 판단할 것.
74년 넓은 마음으로 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
86년 자신감과 긍정적 마인드 필요.
98년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절.
● 토끼
39년 감정에 끌려가지 말고 계획은 계획대로 진행할 것
51년 지나간 일에 너무 집착하지 말 것.
63년 겸손의 미덕으로 절제와 양보 필요.
75년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
87년 베풀 수 있는 만큼 베풀어라.
99년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것.
● 용
40년 저축도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다.
52년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요.
64년 윗분이나 경험자의 말을 존중할 것.
76년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
88년 구관이 명관 새것도 좋지만 옛것이 더 좋다.
00년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
● 뱀
41년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동.
53년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
65년 변화를 두려워하지 말라.
77년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라.
89년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
01년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
● 말
42년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
54년 기분 좋아지고 활력 넘치는 하루.
66년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
78년 불필요한 말은 삼가는 것이 좋다.
90년 자신감을 가지고 적극적으로 임할 것.
02년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
● 양
43년 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기.
55년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
67년 겉치레 보다는 마음 편한 것이 좋다.
79년 작은 어려움은 전화위복의 기회가 되기도 한다.
91년 잘 진행되더라도 중간 점검이 필요.
03년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
● 원숭이
44년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
56년 좀 더 느긋한 마음으로 여유를 가질 것.
68년 직접 눈으로 확인 하고 본 것만 믿어라.
80년 감정을 잘 다스려야 한다.
92년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
04년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라.
● 닭
45년 몸의 병보다 마음의 병이 더 무섭다.
57년 자신에 대한 투자를 아끼지 말 것.
69년 도와 줄때는 확실하게 도와 줄 것.
81년 흔들리지 말고 목적에 충실할 것.
93년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
05년 리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
● 개
46년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
58년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
70년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각 할 것.
82년 좀 더 멀리 보고 마음을 열어라.
94년 과음과 과식은 절대금물.
06년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
● 돼지
47년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다.
59년 행운이 오고 있다. 조금만 더 힘내라.
71년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
83년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
95년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
07년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0