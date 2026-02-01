[오늘의 운세/2월 11일]

● 쥐
48년 멀리 있는 친구로부터 반가운 소식이 있다.
60년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 최고.
72년 생각이 너무 많으면 악수를 둔다.
84년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다.
96년 뜻밖의 반가운 소식 들려온다.
08년 할 수 있다면 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
● 소
37년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것.
49년 잠시 멈추어 돌아볼 수 있는 여유를 가져볼 것.
61년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
73년 앞만 보고 뛰어라.
85년 외모와 패션에 좀 더 신경 쓸 것.
97년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
● 범
38년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기.
50년 자기의 주장보다 여러 사람의 의견을 들어라.
62년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
74년 막혔던 일들이 한꺼번에 풀린다.
86년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
98년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
● 토끼
39년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다.
51년 겉모습만 보고 결정하지 말 것.
63년 좀 더 과감한 용기가 필요하다.
75년 마음에 들어도 신중하게 결정.
87년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적.
99년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
● 용
40년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
52년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
64년 마음 편하게 해드리는 것이 효도.
76년 자신의 모습을 냉정하게 돌아볼 필요 있다.
88년 상대방의 의견도 존중해 줄 필요가 있다.
00년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
● 뱀
41년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
53년 지나친 육체적 무리는 삼갈 것.
65년 어렵지만 곧 풀린다. 적극적으로 행할 것.
77년 가까운 곳에서 해결 방법이 모색될 수 있다.
89년 시간이 가면서 서서히 해결 모든 것은 세월이 약이다.
01년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
● 말
42년 운수 좋은 날. 오랫동안 소망하던 일이 이루어진다.
54년 아집을 버려라. 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
66년 가족 간의 화합이 가장 우선이다.
78년 조금만 더 느긋한 자세 필요.
90년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
02년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
● 양
43년 무리하지 말고, 천천히 남의 의견을 들어라.
55년 실리도 중요하지만 명분이 우선.
67년 고민이 있어도 과음은 절대 금물!
79년 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것.
91년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
03년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
● 원숭이
44년 좀 더 멀리 내다보고 판단할 것.
56년 가급적 중요한 상담은 다음으로 미룰 것.
68년 꾸중보다는 칭찬이 효과적이다.
80년 넓은 아량으로 작은 허물은 덮어 둘 것.
92년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
04년 장기적인 계획에는 좋지만 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
● 닭
45년 무엇보다 건강이 최우선이다.
57년 중요한 결정은 오후4시 이후에.
69년 먼저 이야기는 들어 보고 결정은 천천히 내릴 것.
81년 항상 따뜻한 음식을 섭취할 것.
93년 서로 마음이 맞게 되고 대화가 통한다.
05년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
● 개
46년 일이 풀어지는 날, 기분 좋은 일이 생길 수 있다.
58년 새로운 희망이 생길 수 있다.
70년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기!
82년 작은 어려움은 전화위복의 기회.
94년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다.
06년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
● 돼지
47년 행운이 있는 날, 건강이 좋아진다.
59년 가볍게 산책하며 계획 세우기.
71년 작은 것은 양보하는 것이 현명한 처세.
83년 계획은 계획대로 여유를 가지고 차근차근 진행.
95년 꾸준한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
07년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려나간다.
인천철학관 박성희 원장
