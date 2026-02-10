“승무원 30~40명 몰려 짐 방치”…광화문 스타벅스 민폐 이용 논란

논란이 된 광화문 주한 미국대사관 인근 스타벅스 매장 내부 모습. 당시 사진 속 의자와 좌석에는 승무원들의 캐리어와 개인 짐이 장시간 놓여 있었던 것으로 전해졌다. 황수영 기자
AI로 재구성한 이미지. 실제 현장과 다름 (챗GPT)
최근 국내 한 항공사 승무원들이 서울 광화문 주한 미국대사관 인근의 스타벅스 매장을 사실상 ‘가방 보관소’처럼 이용했다는 제보가 나와 논란이 일었다.

미 대사관에서 승무원 비자 인터뷰를 앞둔 승무원들이 대거 몰리면서 캐리어와 개인 짐이 매장 좌석과 통로 곳곳에 장시간 놓였고, 이로 인해 일반 고객들의 이용에 불편이 발생했다는 지적이다.

● 이용객 불편 호소…“승무원 30~40명 몰려 짐 방치”

해당 매장 측에 따르면 당시 승무원 30~40명가량이 한꺼번에 매장을 찾았으나, 이들이 주문한 음료는 5~10잔 수준에 그쳤다. 승무원들은 음료를 주문한 뒤 캐리어와 개인 짐을 매장 의자 등에 두고 자리를 비웠고, 한참 뒤에야 다시 돌아온 것으로 전해졌다.

이 같은 상황이 반복되자 매장을 이용하던 시민이 불편을 느끼고 언론에 제보하면서 논란이 공론화됐다.

매장 측은 승무원들에게 “다른 고객들이 이용할 수 있도록 장시간 좌석이나 공간을 점유하는 것은 자제해달라”며 “짐을 오래 방치할 경우 분실 우려가 있고, 매장 이용에도 지장이 발생할 수 있다”고 안내했지만, 일부 승무원들이 이에 반발하는 상황도 있었다고 전했다.

● 항공사 “직접 사과…재발 방지 교육 강화하겠다”

이에 해당 항공사 측은 당시 매장을 이용하던 승무원들이 해당 상황을 인지한 뒤, 매장 점장에게 직접 사과의 뜻을 전했다고 밝혔다.

항공사 측은 미 대사관 인근 특성상 승무원들이 짐을 둘 마땅한 공간이 없는 현실적 제약이 있었다고 설명했다. 미 대사관에는 별도의 수하물 보관 공간이 마련돼 있지 않고, 인근 지역 역시 주정차가 제한돼 차량을 이용해 대기하거나 짐을 보관하는 데 어려움이 있었다는 것이다.

이어 “매장 이용 고객과 영업장에 불편을 드린 점에 대해 사과드린다”며 “이와 같은 상황이 재발하지 않도록 승무원들을 대상으로 매장 이용 관련 안내와 내부 교육을 강화하겠다”고 밝혔다.

황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
