사회
車공장서 드럼통 절단하다 폭발…30대 근로자 숨져
동아일보
업데이트
2026-02-10 09:56
2026년 2월 10일 09시 56분
입력
2026-02-10 09:42
2026년 2월 10일 09시 42분
김예슬 기자
뉴시스
경기 포천시의 한 특장차 제조공장에서 드럼통이 폭발해 근로자 1명이 숨졌다.
10일 경찰 등에 따르면 전날 오후 8시 59경 포천시 가산면의 한 특장차 제조공장에서 드럼통 절단 작업을 하던 30대 근로자 A 씨가 작업 중 드럼통 폭발로 크게 다쳤다.
이후 심정지 상태에 빠진 A 씨는 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
당시 A 씨는 절단 장비를 이용해 드럼통을 절단하는 작업을 하고 있었던 것으로 확인됐다.
경찰은 드럼통 내 유증기로 인한 폭발 가능성을 놓고 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0