박지원 “李 집 팔라니 너무해” vs 주진우 “왜 국민만 팔라 하나”

이재명 대통령의 경기 성남 분당 아파트를 두고 더불어민주당 박지원 의원과 국민의힘 주진우 의원이 8일 충돌했다. 박 의원은 투기성 다주택자 등을 압박하며 부동산 안정화에 나선 이 대통령부터 사저를 처분해야 한다는 국민의힘을 향해 “해도 해도 너무 심하다”고 했다. 주 의원은 “왜 국민한테만 집을 팔라고 하느냐”고 했다.
박 의원은 8일 오전 페이스북에 글을 올려 “역대 대통령 누구도 대통령 취임 후 청와대 관저로 옮기면 살던 집을 팔라고 요구한 사실도 없고 그런 잡음이 나온 적도 없다”며 “저 역시 대통령비서실장과 국정원장 공관에서 살았지만, 개인 소유 아파트를 팔라는 요구를 받은 적이 한 번도 없었다”고 덧붙였다. 그러면서 “대통령은 임기가 끝나면 자기 소유 사저로 돌아가고 공직자도 직이 끝나면 자기 소유의 집으로 돌아가기 때문”이라고 했다.
박 의원은 국민의힘을 향해 “어떻게 이 대통령의 분당 아파트를 팔라고 야단법석인가”라며 “청와대 관저가 이 대통령의 개인 소유인가”라고 했다. 그러면서 “임기가 끝나도 관저를 이 대통령에게 살라고 주느냐”며 “말이 되는 말을 하는 연습이 필요한 것 같다”고 했다.
주 의원은 8일 오전 페이스북을 통해 “해도 해도 너무하는 것은 이 대통령”이라며 박 의원의 주장을 반박했다. 주 의원은 “대통령의 분당 아파트 사수에 나선 민주당, 왜 국민만?”이라며 “역대 대통령 누구도 서울 전역과 경기도 12곳을 토지거래허가구역(토허제)로 묶고, 실거주 아니면 매매 자체를 막은 적이 없다”고 했다.
주 의원은 “(이 대통령은) 다주택자를 마귀로 몰고, 실거주 없는 1주택 보유자도 투기꾼 취급했다”라며 “내로남불”이라고 했다. 이어 “청와대 핵심 인사 3명당 1명은 다주택자”라며 “이 대통령 본인도 실거주 없이 분당 아파트 재건축을 기다리고 있다”라고 주장했다.
주 의원은 “청와대 인사들처럼 국민들도 각자의 사정이 있다”라며 “국민은 집 팔라고 하면서 대통령은 집 팔면 안 되나”라고 했다. 이어 “실수요자 대출도 막으면 집값과 월세가 폭등할 것이라고 여러 차례 경고했었는데, 경고대로 올랐다”라며 “대출 막으면 집값 잡힌다고 큰소리치던 사람들 다 어디 갔나”라고 했다. 그러면서 “누더기 보완책 내놓지 말고 정책 실패에 책임지고 물러나라”며 “이재명의 멘토 이한주는 ‘강남 집값은 어디까지 떨어질지 모르는 위험자산’이라고 했는데, 청담 르엘 60억짜리 살면서 할 말은 아닌 듯”이라고 덧붙였다.
주 의원은 같은 날 오후에도 페이스북을 통해 “이 대통령은 실거주하지도 않는 분당 아파트를 왜 보유하고 있느냐”라며 “국민께는 집 팔라고 협박하면서 본인은 재건축 선도 지구에 있는 아파트 안 팔 것이냐”라고 했다. 그러면서 “집값을 잡을 자신이 있으면 당장 아파트 팔고, 퇴임 후 다시 사시라”고 했다.
