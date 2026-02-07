선우용여 “20대에 200억 빚더미…부동산 눈뜨고 10년 만에 청산”

7일 유튜브 채널 ‘지식인사이드’에는 ‘데뷔 60년 차 배우가 사람을 꿰뚫어 보는 법’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서는 ‘지식인초대석’ 게스트로 선우용여가 출연했다.
선우용여는 20대 시절, 결혼식 당일 200억 원의 빚더미에 앉게 된 이유를 밝혔다. 그는 1969년 결혼식 당일에 신랑이 안 나타났었다며, 당시 누군가 나타나 서류에 도장만 찍으면 종로서에서 신랑이 나올 수 있다는 말에 도장을 찍었다고 털어놨다. 그러면서 “그렇게 내가 빚쟁이가 됐다, 남편이 빚 진 게 아니라”라며 “내가 다 떠안아야 할 처지가 됐다, (빚이) 어마어마했다, 200억 넘을 것”이라고 고백했다.
선우용여는 “당시 50만원이면 집 한 채였다”며 “그런데 저는 그때 위기라고 생각하지 않았다, 당연히 나한테 닥치는 일이구나 했고 나는 하나도 그게 겁이 안 나더라, 부모님께도 한 번도 얘기해 본 적이 없다, 당시 배 속에 우리 딸도 4개월이었지만 ‘그냥 내가 해야 하는 일인가 보다’ 했다”고 돌이켰다.
선우용여는 결혼 후 탤런트를 더 이상 하지 않으려 했지만 빚을 갚기 위해 돈을 벌어야 했다고 말했다. 그는 탤런트로서 인기 스타가 아니라 직업으로 삼았다며 “애정신 안 한다고 했었는데 해야 하겠더라”고 털어놨다.
선우용여는 “빚은 언제 다 갚았나”라는 질문에 “1978년 됐을 때”라며 10년 만에 빚을 청산했다고 했다. 그는 “왜 빨리 갚을 수 있었냐 하면 집 다 뺏기고 남산 올라가니까 ‘나만 집 없네?’ 아찔하더라”며 “그런데 계를 든 게 있었다, 딱 200만원을 만들어놓은 게 있었고 동작역 옆에 구반포가 생겼다”고 기회를 엿봤음을 떠올렸다.
그러면서 “그때가 스물다섯 여섯살 정도였는데 여길 찾아갔다”며 “42평을 250만원을 내고 한 달에 7만원씩 갚아야 하는 상황이었는데 200만원밖에 없어서 사장실을 찾아갔다, ‘1년 안에 50만원 갚겠다’고 했더니 그분이 주셨다”고 전했다.
선우용여는 “그게 나한테 공부가 되더라”며 “그게 8개월 되니까 800만원이 되더라, 그때부터 내가 (부동산)에 눈을 떴다, 사람이 좌절한다고 해서 희망 잃으면 안 되는 것 같다”고 덧붙였다.
댓글 0