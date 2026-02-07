가족 몰래 102세 노인과 혼인신고한 간병인…수백억 재산 노렸나

대만에서 60대 간병인이 100세를 넘긴 노인과 그 가족들 모르게 혼인신고한 사실이 알려져 논란이 일었다. 노인의 자녀들은 간병인이 아버지의 수백억 원대 재산을 노린 것으로 보고 ‘혼인 무효화’ 소송을 진행한다는 계획이다.
5일(현지 시간) 대만 매체 ET투데이에 따르면 3일 타이중의 한 병원 앞에서 노인 왕모 씨(102)를 두고 간병인과 왕 씨 가족 간의 몸싸움이 벌어졌다. 왕 씨 아들과 며느리, 손자 등 10명은 왕 씨와 함께 병원을 방문한 간병인 라이 씨(68)를 겨냥해 “우리 아버지를 빼앗아 갔다”며 크게 소리쳤다. 가족들은 “간병인이 가족들이 모르는 사이에 아버지와 혼인신고를 마쳤다”며 “아버지의 재산을 탐내고 일을 벌인 것”이라고 분노했다.
최근 왕 씨 자녀들은 형제 중 한 명을 아버지의 성년후견인으로 선임하는 절차를 진행했다. 이 과정에서 간병인과 아버지가 지난달 5일 혼인신고한 사실을 알게 된 것. 가족들은 “간병인이 아버지와 자식 간 연락을 차단하고 집으로 가도 문을 열어주지 않았다”며 “혼인신고 후 그는 아버지의 부동산 등 2억 대만달러(약 92억 원)에 달하는 자산도 관리하게 됐다”고 주장했다. 간병인은 왕 씨를 10년 넘게 돌봐온 것으로 전해졌다.
왕 씨는 부동산 7채 등을 소유해 총 8억 대만달러(약 368억 원)의 재산이 있는 것으로 알려졌다. 왕 씨 가족들은 “아버지의 인지 능력이 떨어져 제대로 된 의사 표현이 어렵다는 의사 소견을 받았다”며 “앞으로 혼인 무효 소송 등 법적 절차를 진행할 계획”이라고 밝혔다. 하지만 간병인 라이 씨는 “혼인 절차에 문제가 없었다”며 왕 씨 가족을 모욕죄 등으로 고소할 예정이라고 전했다.
