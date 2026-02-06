“코인에 2억4000 날리고 빚만 2200만원 남아” 영끌 청년들 멘붕

며칠째 하락하던 비트코인 가격이 6일 추가로 급락하면서 대출까지 동원해 투자에 나섰던 이른바 ‘영끌’ 청년층이 패닉에 빠졌다. 온라인 커뮤니티에는 결혼 자금을 잃었다거나 빚만 남았다는 하소연이 잇따랐다.
이날 서울 강북구에 사는 정모 씨(29)는 “최근 비트코인 가격 급락으로 현물 투자금의 약 30%를 잃었다”며 망연자실해 했다. 정 씨는 “20대 초반부터 예·적금이나 청약 대신 투자를 해왔는데, 비트코인에 투자한 1억 원 중 3000만 원이 날아갔다”고 했다.
온라인 커뮤니티에서도 투자 실패를 호소하는 글이 이어졌다. 한 커뮤니티 게시판에는 “대출까지 써서 코인 선물 거래를 하다가 그동안 번 돈에 원금까지 2억4000만 원을 날리고 대출만 2200만 원이 남았다”며 “결혼하자는 여자친구에게 당장 결혼은 어렵다고 전했다”는 글이 올라왔다. 또 다른 투자자는 “2년 전부터 코인 선물을 하다가 모은 돈을 모두 잃고 빚만 5000만 원이 남았다. 현재는 주말에 웨딩 아르바이트 등 ‘투잡’을 뛰면서 빚만 갚으면서 살고 있다”고 적었다.
가격 상승을 기대하고 빚까지 끌어와 선물 투자에 나섰다가 투자금을 모두 잃었다는 사례도 적지 않았다. 한 게시글 작성자는 “비트코인 가격이 9만 달러일 때 상승 포지션에 레버리지 30배로 들어갔었는데(가격이 오를 거라 기대해 레버리지 30배를 적용해 매수했는데) 전부 청산당했다”고 토로했다. 또 다른 작성자도 “지인의 권유로 레버리지 10배가 안전하다고 판단해 투자했다가 모두 잃었다. 결혼 자금을 모두 잃고 대출을 알아보고 있다”고 했다.
비트코인뿐 아니라 다른 코인에 투자한 이들도 가격 하락으로 피해를 봤다고 호소했다. 알트코인에 투자했다는 한 투자자는 “대출을 포함한 2억5000만 원을 날렸다. 지금까지 살아온 시간을 다 날렸다”며 “일확천금을 노렸지만 실상은 돈을 번 적이 없고 잃기만 했다”고 적었다.
