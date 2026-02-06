李 “서울 1평에 3억, 말이 되나…경남은 한채에 3억?”

창원서 타운홀 미팅
이재명 대통령 “대한민국이 보시면 알지만, 요새 서울 수도권은 집값 때문에 시끄럽죠? 제가 요새 그거 때문에 좀 힘들어요.”
“서울 수도권 집값 때문에 시끄럽죠?
저항 강도 만만찮아…제가 요새 힘들어
서울 한 채 값이면 지방 한동 산다는데
영원히 하늘 끝까지 올라갈 수는 없어
일본처럼 잃어버린 20년 될수도”
(좌중 웃음)
이 대통령 “아, 저항 강도가 만만치 않습니다. 그래도 아파트 한 평에 3억 원씩 한다는 게 말이 됩니까? 여기는 아파트 한 채에 3억…?”
(좌중 또 웃음)
이재명 대통령은 6일 경남 창원컨벤션센터에서 열린 ‘경남의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 수도권 부동산 문제를 재차 지적했다. 이 대통령은 지난달 31일부터 연일 소셜미디어를 통해 ‘투기성 다주택자’를 비판하며 수도권 집값을 잡겠다는 의지를 여러 차례 밝혀 왔다.
이날 이 대통령은 “누가 그런 이야기를 하더라. 홍준표 (전) 의원이 그랬나, 서울 아파트 한 채 값이면 어느 지역에선 아파트 한 동을 산다고 (하더라)”며 “객관적 가치가 실제로 그렇게 돼 있느냐. 말이 안 된다”고 비판했다. 그러면서 “아파트 한 채에 100억, 80억인 게 도대체 이해가 안 된다”고 했다.
이 대통령은 “물론 특별한 이유 때문에 200억이라도 좋다는 사람들은 그 돈을 내고 사는 것을 뭐라고 하지 않는다”면서도 “평균적으로 그런 가격을 향해 올라가면 과거의 일본처럼 잃어버린 20년, 그런 일을 우리가 겪지 않을 수 없다”고 강조했다.
이어 “언젠간 막바지가 있지 않겠나. 영원히 하늘 끝까지 올라갈 순 없다”며 “정상을 벗어나는 것은 반드시 제자리로 돌아오는 게 세상의 이치다. 그때 엄청난 고통이 있는데 그렇게 되면 안 된다”고 말했다.
이 대통령은 수도권 집중 해결은 결국 정치의 몫이라고 밝혔다. 이 대통령은 “정치는 사람으로 치면 머리 같은 역할”이라며 “머리가 어떤 생각을 하느냐에 따라 동쪽으로 갈 수도 있고, 서쪽으로 갈 수도 있고, 절벽으로 떨어질 수도 있다”고 했다.
그러면서 “머릿속으로 맨날 죽을 생각만 하는 사람이 있다. 그러면 결국 진짜 죽는다. 맨날 살 생각만 하는 사람은 잘살게 된다”며 “정치도 마찬가지다. 잘 대화하고 토론해서 합리적인 방향을 정하고 가야 한다”고 말했다.
이 대통령은 지역균형발전을 위해 지방에 더 많은 재정적 혜택을 주는 등 차등 지원 정책을 추진하고 있지만, 정치권의 반대에 부딪히는 상황이라고 밝혔다.
이 대통령은 “예를 들면 아동수당도 지방은 더 많이 주자, 지역화폐도 지방에 더 많이 주자(는 생각)”이라며 “그런데 쉽지 않다. 당장 국회에서 제동이 걸렸다. 참 황당하던데, 지방에 더 많이 아동수당을 지급하자니까 태클이 걸렸다. 불공평하다(고 하더라)”고 전했다.
이어 “제가 오늘 착공식을 한 남부내륙철도도 60년 동안 한다고 말만 하고, 안 하고 있었다고 한다. (공사에) 7조1000억 원이 든다더라. 7조 원이 없어서 60년 동안 한다고 말해 놓고, 안 하고 있었다”고 지적했다.
그러면서 “(수도권 광역급행철도) GTX 1개 노선을 까는데 보통 7조 원, 10조 원이 든다. 이렇게 깔고, 저렇게 깔고 그런다. 인구가 많아서 기반시설을 수십조 원씩 들게 계속한다. 그러니까 편해서 사람이 더 몰리고, 그러니까 더한다”며 “그러니까 집이 평당 3억 원인 것”이라고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
