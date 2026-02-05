오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”

오세훈 서울시장은 5일 국민의힘 장동혁 대표가 사퇴를 요구하려면 정치 생명을 걸라고 밝힌 데 대해 “실망스럽다”며 “공인으로서의 자세가 아니다”고 비판했다. ‘한동훈 제명’ 사태 이후 국민의힘이 내홍에 빠지자 오 시장은 장 대표의 사퇴를 공개적으로 요구해왔다.
● 오세훈 “장동혁 실망”-한지아 “책임 회피 연출”
오 시장은 이날 브리핑에서 “공인으로서의 자세가 아니라고 생각한다”며 장 대표의 발언을 비판했다. 이어 “이재명 정부의 폭주를 견제할 수 있는 지방선거가 다가오고 있다”며 “지방선거를 승리로 이끌기 위해서는 우리 당이 어떻게 변화해야 하는가, 조금 더 구체적으로 말씀드리면 윤석열 전 대통령과 절연을 해야 한다”고 했다.
오 시장은 “계엄과 절연하고 잘못을 반성해야 비로소 지선 승리로 이끌 수 있다는 판단 때문에 당 지도부에 요구하고 그것을 지도부의 입장과 노선으로 채택해서 실행해주기를 바라고 있다”며 “거기에 대해서 답변해주기를 기대했는데 그렇게 주장하는 사람들에게 자리를 걸어라? 이것은 공인으로서의 자세가 아니라고 생각한다”고 말했다.
오 시장은 “국민들께서 국회의원직을 주셨고 시장직도 주셨다”며 “그 자리를 걸고 당의 노선 변화를 요구해라? 이건 당직에 대한 우리 당 장 대표의 인식을 고스란히 보여주는 것이라고 생각한다”고 했다.
친한계 한지아 의원 역시 장 대표를 향해 “사퇴 요구에 대한 답이 아니라 사퇴하지 않기 위한 조건을 만든 것에 불과하다”며 “이미 결과가 보이는 판을 깔아놓고 ‘당원이 결정한다’는 건 책임 정치가 아니라 계산 정치”라고 비판했다. 그러면서 “혼자 판 깔고, 규칙 만들고, 심판 보고, 승리 선언하는 정치. 이것은 민주적 절차가 아니라 책임 회피의 연출”이라고 덧붙였다.
● 장예찬 “오세훈, 시장직 걸 자신 있나”
반면 장 대표 측근인 장예찬 여의도연구원 부원장은 페이스북을 통해 “에겐남(감성·공감·안정을 중시하는 남성)만 가득한 식물국회에서 모처럼 남자답고 당당한 정치를 본다”며 장 대표를 두둔했다.
이어 오 시장을 향해서는 “오 시장님, 서울시장직을 걸고 재신임 투표 해볼까요”라며 “친한계 16명은 의원직 걸 자신 있습니까”라고 도발했다. 그러면서 “장 대표는 언제나 말이 아니라 행동으로 증명했다. 비겁하게 자기 자리는 지키며 뒤에서 손가락질만 하는 정치꾼들이 뭐라고 변명할지 기대된다”고 말했다.
앞서 장 대표는 이날 기자간담회에서 친한(친한동훈)계의 사퇴 요구에 “누구라도 (오늘부터) 내일까지 자신의 정치적 생명을 걸고 제게 사퇴나 재신임을 요구한다면 저는 곧바로 전당원 투표를 실시하겠다”고 밝혔다. 그는 사퇴를 요구한 당 인사들을 향해서는 “본인들도 그것이 관철되지 않으면 정치적 생명을 다할 것을 각오하고 그런 요구하는 것이 맞다”고 말했다.
