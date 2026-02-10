정동영 “무인기 침투 관련 北에 깊은 유감”…정부 첫 유감 표명

정동영 통일부 장관이 10일 “무모한 무인기 침투와 관련해 북측에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다. 지난달 10일 북한이 대남 성명에서 ‘한국발(發) 무인기 침투’를 주장하며 항의한 이후 우리 정부에서 나온 첫 유감 표명이다.
정 장관은 이날 오후 서울 명동성당에서 열린 ‘민족의 화해와 일치를 위한 미사’에서 축사를 통해 “이재명 정부는 남북 간 상호 인정과 평화공존을 추구한다”며 이같이 말했다. 군경 합동조사 태스크포스(TF)는 지난해 9월과 지난달 4일 ‘한국의 무인기가 영공에 침범했다’는 북한의 주장에 대해 수사하고 있다. TF는 같은 날 관련 행위에 관여한 혐의가 있는 현역 군인과 국가정보원 직원을 입건하고 국군정보사령부와 국가정보원 등 18곳에 대해 압수수색을 진행했다.
정 장관은 “지난 정권은 2024년 10월 군대를 동원해 무려 11차례에 걸쳐 18대의 무인기를 북한에 보내 대남공격을 유도했다”며 “자칫 전쟁이 날 뻔했던 무모하고 위험천만한 행위였으며 두 번 다시는 있어서는 안 될 대단히 불행한 사건이었다”며 “최근 (또다른) 무인기 사건으로 우리의 평온한 일상이 또 흔들렸다”고 했다. 이어 “상대방을 존중한다면 공격해서는 안될 것”이라며 “북측은 2020년 서해공무원 피격 사건 당시 북한의 최고 지도자가 직접 남녘 동포들에게 ‘대단히 미안하게 생각한다’는 사과 의사를 밝힌 바 있다”고 했다. 그러면서 “이 자리를 빌어 이번에 일어난 무모한 무인기 침투와 관련해 북측에 대해 깊은 유감을 표하는 바”라고 말했다.
정 장관은 또 “오늘은 남북 평화 경제의 꽃이었던 개성공단의 문이 닫힌지 꼭 10년이 되는 날”이라고 했다. 앞서 박근혜 정부는 북한의 핵실험과 미사일 발사를 이유로 2016년 개성공단 전면 중단을 결정한 바 있다. 정 장관은 이에 대해 “공단의 일방적 중단과 폐쇄는 남북 간의 신뢰를 무너뜨리는 국민들의 마음에 깊은 상처를 남긴 어리석은 결정이었다”며 이 또한 깊은 유감을 표했다.
정 장관은 ‘무인기 관련 유감 표명에 대해 청와대와 소통이 있었나’라는 취재진 질문에 “통일부 판단”이라고 했다. 이어 ‘인도적 지원 관련해 북한에 통지문을 보낼 생각도 있나’라는 물음에는 “전화라도 돼야 의사소통을 하지”라고 말했다.
정 장관은 축사에서 “그동안 인도적 협력마저 가로막아 온 국제사회의 대북 제재에 대해서도 돌아볼 필요가 있다”며 “제재가 북한주민의 삶을 더 어렵게 만들고 민족의 화해와 협력을 막는 먹통 시스템이 돼서는 안 된다”고 했다.
