[고양이 눈]느긋한 이유

잔디를 깎아 눈사람 모양으로 엮었습니다. 겨울 햇살 아래 건초 냄새를 풍기며 여유를 부립니다. 햇볕에도 녹아 사라질 일 없으니 더 좋네요.

―서울 종로구 소격동에서

신원건 기자 laputa@donga.com
