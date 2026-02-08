[고양이 눈]밤하늘을 바꾼 상상

  • 동아일보

글자크기 설정


달을 주제로 한 체험 전시회에서 아이들이 아크릴 조각을 맞춰 다채로운 달을 만들었습니다. 밤하늘의 달도 이렇게 알록달록한 색이라면 어떨까요.

―서울 송파구 방이동에서

#달#체험 전시회#아크릴 조각#아이들#다채로운 색
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스