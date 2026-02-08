본문으로 바로가기
국제
알리바바 ‘공짜 밀크티’ 이벤트에…주문 1000만건 몰려 마비
2026-02-08 20:01
2026년 2월 8일 20시 01분
2026-02-08 19:52
2026년 2월 8일 19시 52분
정봉오 기자
중국 대표 IT 기업인 알리바바가 밀크티를 무료로 먹을 수 있는 쿠폰 이벤트를 벌여 매장이 마비됐다고 현지 매체가 보도했다.
보도에 따르면 6일(현지 시각) 알리바바는 스마트폰 신규 애플리케이션 출시를 기념해 밀크티를 무료로 마실 수 있는 쿠폰 제공 이벤트를 진행했다. 이후 특정 매장으로 밀크티 주문이 몰리면서 매장이 마비되는 상황이 벌여졌다.
sns 갈무리
공개된 현장 영상을 보면 한 밀크티 매장에는 배달 기사들이 줄을 서서 휴대전화 등을 바라보며 고객에게 전달할 밀크티를 기다렸다.
밀크티 매장 관계자는 포장 주문된 제품을 담을 가방 여러 개를 근처에 두고 음료 등을 만들었다. 주문 영수증이 길게 이어진 장면도 촬영됐다.
sns 갈무리
이날 동시 주문만 적게는 100만 건, 많게는 1000만 건에 달한 것으로 알려졌다. 알리바바의 이벤트로 애플리케이션 다운로드가 급증하면서 이 앱은 중국 애플 앱스토어에서 1위를 차지했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등은 전했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
