오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]눈사람의 속마음
동아일보
입력
2026-02-06 23:06
2026년 2월 6일 23시 06분
변영욱 기자
카페 안에 눈사람이 앉아 있습니다. ‘꺄르르’ 아이들의 웃음 가득한 눈밭을 그리워할까요, 아니면 다시 찾아온 한파를 피할 수 있는 실내를 좋아할까요?
―서울 마포구 연남동에서
#눈사람
#카페
#아이들
#웃음
#서울
#마포구
#연남동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
