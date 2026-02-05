[고양이 눈]출구를 향해

  • 동아일보

글자크기 설정


비상구 유도등이 철창에 갇혔습니다. 마음은 급하고 헤쳐 나가야 할 길은 멀어 보입니다. 그래도 유도등 속 인물은 희망을 향해 달립니다.

―전북 전주시의 한 중학교에서

#비상구#유도등#철창#희망
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스