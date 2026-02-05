본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]출구를 향해
동아일보
입력
2026-02-05 23:06
2026년 2월 5일 23시 06분
장승윤 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260205/133308584/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
비상구 유도등이 철창에 갇혔습니다. 마음은 급하고 헤쳐 나가야 할 길은 멀어 보입니다. 그래도 유도등 속 인물은 희망을 향해 달립니다.
―전북 전주시의 한 중학교에서
고양이 눈
>
구독
구독
출구를 향해
여기가 휴양지
한파에 대처하는 자세
이런 구독물도 추천합니다!
오늘과 내일
구독
구독
양종구의 100세 시대 건강법
구독
구독
사설
구독
구독
#비상구
#유도등
#철창
#희망
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
2
‘1억개의 별’ 日 스타작가도 반한 한국 남자…“이 사람 누구입니까?”
3
운동의 개념이 바뀌었다…‘계단 오르기’가 최고인 이유[노화설계]
4
李대통령 자리 앉을뻔한 정의선…“야망 있으시네” 빵 터져
5
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
6
희토류가 아팠던 트럼프…동맹 끌어모아 對中 ‘광물 방패’ 구축
7
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
8
고기 먹어야 100세까지 산다? 최신 연구가 말한 ‘진짜 조건’[노화설계]
9
[단독]퇴직금 안주려 1년서 ‘하루빼기 계약’… 정부 지침으로 막는다
10
맷 데이먼 “넷플릭스 최고 성과급 ‘케데헌’ 유일”
1
李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”
2
장동혁 “재신임, 정치생명 걸고 요구하라…全당원 투표 따를것”
3
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
4
“베트남 처녀 수입해 농촌 총각 장가” 진도군수 발언 논란
5
[송평인 칼럼]사법을 입법으로 착각하는 법관들
6
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
7
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
8
박근혜 달성 사저, ‘가세연’ 김세의 등에 가압류…10억 안갚아
9
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
10
‘친한계 숙청설’ 돌던 당협위원장 교체, 장동혁 칼 거뒀다
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
2
‘1억개의 별’ 日 스타작가도 반한 한국 남자…“이 사람 누구입니까?”
3
운동의 개념이 바뀌었다…‘계단 오르기’가 최고인 이유[노화설계]
4
李대통령 자리 앉을뻔한 정의선…“야망 있으시네” 빵 터져
5
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
6
희토류가 아팠던 트럼프…동맹 끌어모아 對中 ‘광물 방패’ 구축
7
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
8
고기 먹어야 100세까지 산다? 최신 연구가 말한 ‘진짜 조건’[노화설계]
9
[단독]퇴직금 안주려 1년서 ‘하루빼기 계약’… 정부 지침으로 막는다
10
맷 데이먼 “넷플릭스 최고 성과급 ‘케데헌’ 유일”
1
李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”
2
장동혁 “재신임, 정치생명 걸고 요구하라…全당원 투표 따를것”
3
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
4
“베트남 처녀 수입해 농촌 총각 장가” 진도군수 발언 논란
5
[송평인 칼럼]사법을 입법으로 착각하는 법관들
6
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
7
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
8
박근혜 달성 사저, ‘가세연’ 김세의 등에 가압류…10억 안갚아
9
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
10
‘친한계 숙청설’ 돌던 당협위원장 교체, 장동혁 칼 거뒀다
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“보완수사권, 예외적으로도 못 줘”…민주당, 李대통령 요구 거부
“AI로 생산성 높아진 직업군마저 청년층 채용 줄여”
李, ‘2차 종합특검’ 조국당 추천 권창영 변호사 임명
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0