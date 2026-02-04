본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]여기가 휴양지
동아일보
입력
2026-02-04 23:09
2026년 2월 4일 23시 09분
양회성 기자
해변가 자동차 위에서 고양이들이 볕을 즐깁니다. 보닛은 어느새 고양이 전용 선베드로 변신했습니다. 휴양지가 따로 있나요, 내가 누운 자리가 휴양지죠.
―인천 중구 덕교동에서
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
