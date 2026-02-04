[고양이 눈]여기가 휴양지

  • 동아일보

해변가 자동차 위에서 고양이들이 볕을 즐깁니다. 보닛은 어느새 고양이 전용 선베드로 변신했습니다. 휴양지가 따로 있나요, 내가 누운 자리가 휴양지죠.

―인천 중구 덕교동에서

#고양이#해변가#자동차#선베드#휴양지#인천#중구#덕교동
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

