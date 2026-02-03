‘로또 150억 당첨’ 캐나다 동포…“한국에 어머니 만나러 간다”

캐나다에 거주하는 한인 동포가 150여억 원에 달하는 로또 복권에 당첨돼 한국에 있는 어머니를 만나러 올 예정이다.
3일 현지 언론에 따르면 캐나다 앨버타주 에드먼턴에 사는 한인 이태성 씨는 지난해 10월 7일 추첨이 된 로또맥스(Lotto Max)에서 행운의 번호 7개(5, 6, 16, 26, 29, 37, 44)를 모두 맞혔다. 단독 잭팟의 주인공이 된 그는 당첨금 1500만 캐나다달러(약 158억 원)를 받았다.
이 씨는 매장에서 복권을 스캔한 뒤 화면에 당첨 결과가 뜨는 순간 큰 충격을 받았다고 밝혔다. 그는 “믿기지 않아 다시 한번 티켓을 스캔해 봤다”고 당시를 회상했다.
이 씨는 당첨 소식을 가족인 아내와 딸에게 가장 먼저 알렸다. 이들은 당첨금을 어떻게 사용할지 대화를 나눴다고 한다.
이 씨는 당첨 소감을 통해 “몇 년 동안 한국에 계신 어머니를 뵙지 못했다”며 “이번 당첨금 덕분에 드디어 어머니를 만나러 한국에 갈 수 있게 됐다”고 말했다. 이어 “그 생각을 하면 지금도 실감이 나지 않는다”고 했다.
그는 당첨금으로 먼저 주택담보대출(모기지)을 전액 상환한 뒤 오래된 차량을 새 차로 바꿀 예정이라고 설명했다. 이후 가족 여행을 다니고, 여건이 된다면 지역사회와 자선 활동에도 기여하고 싶다고 전했다.
로또맥스는 캐나다의 대표적인 복권이다. 당첨금이 최대 7000만 캐나다달러(약 740억 원)까지 누적될 수 있다. 추가 보너스 상금인 ‘맥스밀리언’(약 10억 원)이 포함되는 경우도 있다.
이번 당첨은 최근 몇 년간 한인 동포가 거둔 최대 규모의 복권 당첨 사례 중 하나다.
