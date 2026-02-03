금산군 아파트 공터에서 70대女 분신 사망

충남 금산에서 70대 여성이 자신의 몸에 불을 붙여 숨지는 사건이 발생했다.
3일 금산경찰서에 따르면 이날 오후 3시 32분경 금산 금산읍 중도리의 한 아파트 인근 공터에서 70대 여성 A 씨의 몸에 불이 붙었다는 신고가 접수됐다.
A 씨는 전신에 3도 화상을 입고 쓰러졌고, 이후 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.
경찰 조사 결과 현재까지 범죄 혐의점은 드러나지 않은 것으로 전해졌다.
경찰은 A 씨가 인화성 물질이 담긴 주전자를 들고 이동하는 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보했다. 이에 경찰은 A 씨가 스스로 몸에 불을 붙인 것으로 보고 자세한 경위를 조사하고 있다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 SNS 상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지