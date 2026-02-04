“한동훈 무소속 출마 말라? 퇴학시키곤 검정고시도 못 보게 해”

‘친 한동훈계’ 인사인 신지호 전 의원이 한동훈 전 국민의힘 대표의 무소속 출마를 반대하는 당내 압박에 대해 “퇴학시켜 놓고 ‘너는 검정고시도 보지마’라는 것과 같다”고 비판했다. 앞서 한 전 대표는 국민의힘에서 제명됐다.
신 전 의원은 이날 채널A 라디오쇼 ‘정치시그널’에 출연해 한 전 대표의 국회의원 보궐선거 출마 여부에 관한 질문에 “성일종 국민의힘 의원이 한 전 대표가 무소속 출마하면 안 된다는 식으로 이야기했다”며 이같이 밝혔다.
이어 “이분(성일종 의원)은 내란중요임무종사 혐의로 징역 23년 받은 한덕수 전 총리를 대선후보로 옹립하는데 앞장섰던 사람”이라며 “지금 반성해야 할 때”라고 꼬집었다.
이어 사회자가 ‘한 전 대표가 당과 행보를 맞추는 모습을 보여줘야 한다는 취지가 아닌가’라는 질문에 “홍준표 전 대구시장도 그렇고 주호영 의원, 권성동 의원도 공천 못 받고 무소속 출마로 당선돼 돌아왔고 이런 케이스가 부지기수다”라고 했다.
박원석 전 정의당 의원도 “한 전 대표가 출마를 해야 한다고 본다. 별로 할 수 있는 게 없다”며 “언제까지 토크콘서트를 하고 집회할건가. 결국 정치인은 선거로 승부해야 하는데, 한 전 대표 상황이 유리하지 않다”고 했다.
이어 “그럼에도 이 정도 위험은 감수해야 한다. 그래야 정치인으로서 또 한 단계 성장한다”고 조언했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0