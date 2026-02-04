장동혁 위로했던 이석연…이준석 만나선 “내란세력과 못 간다”

이석연 국민통합위원장은 4일 이준석 개혁신당 대표를 만나 “여야 갈등을 해소하고 국민통합을 위해 국민의힘 등 누구와도 협조를 해야겠지만, 내란 주체 세력이나 동조자들과는 같이 갈 수 없다”고 했다. 이 위원장은 앞서 장동혁 국민의힘 대표가 국회에서 단식을 할 때 농성장을 찾아와 위로했다.
이 위원장은 이날 서울 여의도 국회 본관에서 이 대표와 접견해 “우리 정치가 야당이 건전하게 힘을 얻었다고 국민 눈에 비칠 때 여당과 정부도 거기에 상응해서 협조하고 국가발전을 위해 일하는데, 한쪽 날개가 꺾인 상태다”라며 이같이 말했다.
이 위원장은 “저는 헌법을 아는 학자로서 (12·3 비상계엄은) 있을 수 없는 상황이기 때문에 그 외에는 같이 갈 수 있도록 정치력을 발휘해야 한다”며 “건전한 야당이 있어야 제대로 된 여당과 합리적으로 일을 추진하는 정부가 존재한다”고 강조했다. 국민의힘이 윤석열 전 대통령 등 12·3 비상계엄 세력과 절연해야 한다는 점을 지적한 것으로 풀이된다.
이 위원장은 “보수도 철저하면 혁신에 이른다는 신념을 가지고 있다. 바로 그런 차원에서의 혁신이야말로 안정적이고 국가를 제대로 끌어갈 수 있는 리더십의 요체에서 나온다고 보고 있다”며 “이런 점에서 보수를 재건하고 보수를 새롭게 일으켜 한국 사회가 좌우 양 날개로 날아감으로써 건전한 통합의 기반을 만들어줬으면 하는 바람을 가지고 있다”고 당부했다.
이 위원장은 청년들의 목소리를 경청해야 한다고도 했다. 그는 “5대 갈등 요인 중 중요한 것 중 하나가 세대, 젠더 갈등이다. 이 분야에 청년층의 역할, 정치적으로 보면 이 대표와 같은 그런 시각 가지고 활동하는 역할이 중요하다 본다”고 했다.
이에 이 대표는 “지역갈등이 과거 갈등이었다면 이제는 경제적 계급갈등이 젊은 세대에게도 적용되는 프레임이다”며 “경제 갈등이 다른 갈등을 유발하는 씨앗이기 때문에 적극적으로 해법을 모색해야 하는데 통합위의 역할이 있을 것”이라고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0