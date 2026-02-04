박나래 2개월 만에 복귀…11일 디즈니예능 ‘운명전쟁49’에 나온다

전 매니저들이 제기한 갑질 의혹 등으로 활동을 중단한 박나래의 출연작 ‘운명전쟁49’가 베일을 벗는다.
엔터테인먼트 서비스 디즈니+(플러스) 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’(연출 황교진, 유수연)가 오는 11일 공개를 확정했다.
‘운명전쟁49’의 ‘운명’ 포스터는 밝은 달빛이 내려앉은 신비로운 공간 속, 각기 다른 삶을 살아온 49인의 ‘운명술사’들이 하나의 문을 바라보는 장면을 담아내 단번에 시선을 사로잡는다. 특히 사주, 타로, 관상 등 동서양의 다양한 운명적 상징 오브제들이 배치되어 있어 작품의 세계관을 시각적으로 구현함과 동시에 ‘인간은 운명을 읽을 수 있는가?’라는 근원적 질문을 던지며 호기심을 자극한다.
함께 공개된 ‘운명’ 예고편 역시 숨 막히는 긴장감과 예측 불가한 전개로 기대감을 끌어올린다. 진짜 벼락을 맞은 사람을 찾아내는 미션부터 돈의 운명을 읽는 미션까지, 상상을 초월하는 미션이 연이어 등장하며 모두를 놀라게 한다. 운명술사들 역시 “이런 미션을 낸다고?” 등 혼란스러운 반응을 보이는 등, 기존 서바이벌 예능에서는 볼 수 없었던 참신한 설정이 충격을 더한다.
‘운명전쟁49’는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 신들린 서바이벌을 펼치는 작품으로 서바이벌 예능에 새로운 패치를 장착하며 신선한 충격과 재미를 선사할 예정이다. ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’, ‘뭉쳐야 찬다’ 시리즈 등 새로운 포맷, 재치 넘치는 기획으로 호평받은 대한민국 최고의 예능 제작진들이 모여 참신한 기획으로 기기묘묘한 서바이벌을 진행, 한계를 뛰어넘는 재미를 전할 예정이다.
전현무 박나래 박하선 신동 강지영이 출연한다. 이 중 박나래는 지난해 전 매니저들이 제기한 ‘갑질 의혹’ ‘불법 의료 시술’ 의혹에 휩싸인 바 있다. 이에 ‘운명전쟁49’에 시청자들이 과연 어떤 반응을 보일 지 벌써부터 궁금증이 커지고 있다.
‘운명전쟁49’는 11일 4개의 에피소드를 공개, 이후 매주 3개 2개 1개의 에피소드가 차례로 공개된다.
