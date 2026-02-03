[고양이 눈]한파에 대처하는 자세

  • 동아일보

배달 라이더의 패딩부츠 위에 핫팩이 붙어 있습니다. 한파에 맞서 발끝까지 중무장했습니다. 겨울 추위에 야외에서 일하시는 분들 응원합니다!

―서울 중구 을지로에서

#배달 라이더#패딩부츠#한파#겨울 추위
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

