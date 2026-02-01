[고양이 눈]운을 부르는 습관

  • 동아일보

신년 운세가 궁금한 이들이 많나 봅니다. 운세 뽑기를 한 흔적이 플라스틱 캡슐로 남았습니다. 떠난 자리가 아름다우면 운이 배가되겠지요?

―서울 종로구 익선동에서

#신년운세#운세뽑기#플라스틱캡슐#운#행운
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

