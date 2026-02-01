홍석천 “부동산에 속아 2억에 넘긴 재개발 앞둔 집, 현재 30억”

방송인 홍석천이 부동산 업체에 속아 재개발을 앞둔 집을 헐값에 넘긴 사연을 공개했다.
지난달 30일 유튜브 채널 ‘홍석천이원일’에 따르면 홍석천과 이원일 셰프는 최근 서울 서대문구 독립문 영천시장을 방문했다.
이 자리에서 홍석천은 “사실 제가 여기 근처에 집을 하나 산 적이 있다”며 말문을 열었다.
이어 “(집을) 1억 원을 주고 샀는데 부동산에서 2억 원을 주겠다고 하더라”며 “10년 갖고 있었으니까 팔았다”고 했다.
1억 원의 수익을 거뒀지만 결말은 행복하지 않았다. 그는 “일주일 뒤에 다른 부동산에서 5억5000만 원을 주겠다고 전화가 왔다”며 “(2억 원에 집을 산) 그 부동산이 저를 속인 것이다. 재개발이 확정 됐는데 그 이야기를 안 했다”고 전했다.
그러면서 홍석천은 특정 아파트를 가리키며 “지금 그 아파트가 여긴데 30억 원이다. 이 방향으로는 오줌도 안 눈다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
