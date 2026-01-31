국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

박 수석대변인은 “‘망국적 부동산’의 원인이 있다면, 그것은 바로 이재명 정부의 망국적 부동산 정책”이라고 했다.

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.01.29. 뉴시스

앞서 이날 이 대통령이 소셜미디어 X(옛 트위터)에 “‘불법계곡 정상화=계곡정비 완료’, ‘불법 부정 판치던 주식시장 정상화=5천피 개막’”이라며 “부동산 정상화는 5천피(코스피 5000), 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일”이라고 했다.