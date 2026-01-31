‘나홀로집에 케빈 엄마’ 캐서린 오하라 별세…향년 71세

캐서린 오하라. 나홀로집에 스틸컷

오하라는 캐나다 출신의 코미디 배우다. 그는 1970년대 토론토 코미디 극단 ‘세컨드 시티’에서 연기 생활을 시작했다. 이후 할리우드에 진출해 ‘비틀쥬스’ 등에 출연했다.