주호영 “대구가 만만한가”…이정현·이진숙 싸잡아 저격

대구시장 공천 ‘중진 컷오프설’ 확산에
“호남 출신 당신이 대구 얼마나 안다고
공관위가 특정인 밀고 자르는 기구인가
고성국 손잡고 거리 누비는 이진숙
대구를 윤어게인 소모전 무대 만들건가”
6.3 지방선거에서 대구시장에 출사표를 낸 주호영 의원이 17일 당의 대구시장 공천에서 자신을 포함한 중진 의원들의 컷오프(공천 배제) 가능성이 제기되고 있는 것에 대해 “대구시장 공천의 전권은 대구 시민에게 있다”며 반발했다.
주 의원은 이날 자신의 페이스북에서 이정현 국민의힘 공천관리위원장과 이진숙 대구시장 예비후보를 겨냥해 “대구의 자존심을 더 이상 짓밟지 말아야 한다”며 “대구시장 공천을 둘러싼 최근의 상황은 참으로 개탄스럽다”고 지적했다.
그는 이날 이 위원장이 “정수리를 제대로 치지 않으면 당은 절대 변하지 않는다”며 대구시장 후보 공천에서 중진 의원들을 컷오프 할 의사를 밝힌 것을 두고 “대구시장 공천의 전권이 언제부터 공관위원장 개인의 호주머니 속에 있었나?”라며 “공천관리위원회는 공정한 룰과 절차를 관리하라고 있는 기구이지, 특정인을 밀어주고 특정인을 자르며 민심 위에 군림하라고 있는 기구가 아니다”라고 했다.
또 “‘당의 정수리를 때려야 한다’고 했나? 당의 정수리를 때리려면 당 지도부를 때려야지, 왜 애먼 대구를 흔드나. 왜 대구를 실험장으로 삼나”라며 “당신이 지금 때리고 있는 것은 당의 정수리가 아니다. 대구 시민의 정수리”라고 덧붙였다.
주 의원은 “대구가 그리 만만하게 보이나? 부산에서는 지역 정치 현실과 민심에 부딪혀 컷오프를 철회해놓고, 왜 유독 대구만 마음대로 주무를 수 있다고 생각하나?”라며 “호남 출신인 당신이 대구를 얼마나 안다고, 대구를 얼마나 만만하게 봤기에 이런 식으로 대구의 중진들을 짓밟고, 대구를 떠났다가 40여 년 만에 돌아온 사람을 낙하산처럼 꽂으려 하느냐”고 반문했다.
이진숙 예비후보를 향해서도 “고성국 씨와 손잡고 다니며 대구시장이 되면 정말 행복한가?”라면서 “대구시장은 특정인의 ‘낙점’이나 유튜버의 ‘짬짜미’로 갈 수 있는 자리가 아니다. 오직 대구 시민의 선택으로만 허락되는 엄중한 자리”라고 비판했다.
이어 “정말 대구시장이 되고 싶다면, 대구 시민의 당당한 선택을 받아야 한다”며 “왜 대구 시민들의 명소인 반월당 거리를 고성국 씨와 손을 잡고 누비는 것인가? 대구의 미래를 고민해야 할 후보가 돈벌이에 혈안이 된 정치평론가와 유튜브 정치의 그림자에 기대어 표를 구걸하는 모습은 대구 시민에 대한 모독”이라고 덧붙였다.
주 의원은 “고성국 씨와 손잡고 다른 후보들을 찍어 누르는 것이 당신들이 말하는 공정인가?”라며 “대구를 ‘윤어게인’식 소모전의 무대로 만들고, 몇몇이 설계하는 정치 투견장으로 전락시키는 행태는 혁신이 아니다. 명백한 해당(害黨) 행위”라고 지적했다.
장동혁 대표를 향해서도 “당 대표의 책무는 ‘전권 위임’이라는 말로 혼란을 키우는 것이 아니다”라며 “지금 당이 왜 이 지경까지 왔는지, 왜 민심이 차갑게 식었는지 답을 내놓는 것이 우선이다. 지금 지도부가 보여주는 것은 비전이 아니라 오만뿐”이라고 했다.
그러면서 “비상식적이고 자의적인 공천으로 대구마저 빼앗기면 장 대표의 앞날은 맑고 창창하다고 생각하느냐?”며 “대구시장 공천의 전권(全權)은 이정현에게 있지 않다. 장동혁에게 있지 않다. 고성국에게는 더더욱 있지 않다. 그 전권은 오직 대구 시민에게 있다”고 강조했다.
끝으로 주 의원은 “대구를 더 이상 만만하게 보지 말라. 대구 시민의 자존심을 시험하지 말라”며 “어디서 이런 망나니짓으로 대구 민심을 짓밟으려 하나. 택도 없고 어림도 없다”고 말했다. 그러면서 “대구의 미래는 외부 세력의 입김으로 결정되지 않는다. 대구의 미래는 오직 대구 시민의 손으로 결정될 것”이라고 했다.
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