국힘 공천 추가접수 완료…서울 오세훈·박수민·김충환, 충북 김수민

국민의힘 공천관리위원회는 광역단체장(서울특별시, 충청북도) 추가 공모 결과 서울시장 후보에 김충환 전 강동구청장, 박수민 현 국회의원, 오세훈 현 서울시장이, 충북도지사 후보에 김수민 전 국회의원이 추가로 신청을 완료했다고 17일 밝혔다.
공관위는 이날 “접수가 완료됨에 따라, 후보자의 자질과 경쟁력을 면밀히 검증하기 위한 서류 심사 및 면접 심사에 돌입할 예정”이라며 “공관위는 서류 심사, 면접 심사 및 여론조사 결과 등을 종합적으로 검토하여 후보 추천 방식 및 경선 도입 시 경선 후보자를 결정할 방침”이라고 설명했다.
앞서 오 시장은 장동혁 대표를 향해 혁신형 선거대책위원회 설치와 인적 쇄신을 요구하며 두 차례 공천 신청을 보이콧한 끝에 이날 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보 공천을 신청했다.
그는 공천을 신청하면서 “장 대표와 지도부는 극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”며 “지금 지도부의 모습은 최전선에서 싸워야 할 수많은 후보들과 당원들을 사지로 내모는 것과 다르지 않다. 무능을 넘어 무책임”이라고 당 지도부를 비판했다.
박수민 의원도 이날 출마 기자회견에서 “우리 당은 쇄신해야 하고, 민주주의와 시장경제를 빼놓고는 전부 다 바꿔야 한다”며 “장 대표도 변해야 한다. 장 대표가 (변화의) 소명을 적절히 하고 있지 않다고 생각한다”고 했다.
김충환 전 강동구청장도 경선 참여를 추가 신청하면서 국민의힘 서울시장 경선은 오 시장, 박 의원, 강 전 구청장을 비롯해 앞서 등록한 윤희숙 전 의원, 이상규 서울 성북을 당협위원장, 이승현 인팩코리아 대표 등 총 여섯 명이 경쟁하게 됐다.
김수민 전 의원은 충북도지사 공천 경쟁에 뛰어들며 소셜네트워크서비스(SNS)에 “이대로는 건강한 보수가 설 자리가 없다고 생각했다”며 “충북 발전에 대한 마음으로, 합리적인 보수 재건을 위해 나선다”고 출마 이유를 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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