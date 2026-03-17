국힘 공천 추가접수 완료…서울 오세훈·박수민·김충환, 충북 김수민

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 17일 21시 54분

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오세훈 서울시장이 6·3지방선거 국민의힘 서울시장 후보자 추가 공천 접수 마감일인 17일 오후 서울시청 브리핑룸에서 공천 신청과 관련한 입장을 밝힌 후 자리를 뜨고 있다. 오 시장은 이 자리에서 “서울시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”고 밝혔다. 뉴스1
오세훈 서울시장이 6·3지방선거 국민의힘 서울시장 후보자 추가 공천 접수 마감일인 17일 오후 서울시청 브리핑룸에서 공천 신청과 관련한 입장을 밝힌 후 자리를 뜨고 있다. 오 시장은 이 자리에서 “서울시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”고 밝혔다. 뉴스1
국민의힘 공천관리위원회는 광역단체장(서울특별시, 충청북도) 추가 공모 결과 서울시장 후보에 김충환 전 강동구청장, 박수민 현 국회의원, 오세훈 현 서울시장이, 충북도지사 후보에 김수민 전 국회의원이 추가로 신청을 완료했다고 17일 밝혔다.

공관위는 이날 “접수가 완료됨에 따라, 후보자의 자질과 경쟁력을 면밀히 검증하기 위한 서류 심사 및 면접 심사에 돌입할 예정”이라며 “공관위는 서류 심사, 면접 심사 및 여론조사 결과 등을 종합적으로 검토하여 후보 추천 방식 및 경선 도입 시 경선 후보자를 결정할 방침”이라고 설명했다.

앞서 오 시장은 장동혁 대표를 향해 혁신형 선거대책위원회 설치와 인적 쇄신을 요구하며 두 차례 공천 신청을 보이콧한 끝에 이날 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보 공천을 신청했다.

그는 공천을 신청하면서 “장 대표와 지도부는 극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”며 “지금 지도부의 모습은 최전선에서 싸워야 할 수많은 후보들과 당원들을 사지로 내모는 것과 다르지 않다. 무능을 넘어 무책임”이라고 당 지도부를 비판했다.

박수민 의원도 이날 출마 기자회견에서 “우리 당은 쇄신해야 하고, 민주주의와 시장경제를 빼놓고는 전부 다 바꿔야 한다”며 “장 대표도 변해야 한다. 장 대표가 (변화의) 소명을 적절히 하고 있지 않다고 생각한다”고 했다.

김충환 전 강동구청장도 경선 참여를 추가 신청하면서 국민의힘 서울시장 경선은 오 시장, 박 의원, 강 전 구청장을 비롯해 앞서 등록한 윤희숙 전 의원, 이상규 서울 성북을 당협위원장, 이승현 인팩코리아 대표 등 총 여섯 명이 경쟁하게 됐다.

김수민 전 의원은 충북도지사 공천 경쟁에 뛰어들며 소셜네트워크서비스(SNS)에 “이대로는 건강한 보수가 설 자리가 없다고 생각했다”며 “충북 발전에 대한 마음으로, 합리적인 보수 재건을 위해 나선다”고 출마 이유를 밝혔다.

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송치훈 기자 sch53@donga.com
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