“삼성전자 제쳤다”…입사하고 싶은 대기업 1위는 이곳

SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 ‘입사하고 싶은 대기업’ 1위에 올랐다.
16일 커리어 플랫폼 사람인이 성인남녀 2304명을 대상으로 ‘입사하고 싶은 대기업’을 조사한 결과 SK하이닉스가 20%의 응답을 얻어 1위를 차지했다.
그동안 해당 조사에서 줄곧 1위를 지켜온 삼성전자는 18.9%로 2위에 올랐다. 반도체 기업이 나란히 상위권을 차지하며 구직자 선호도가 높은 것으로 나타났다.
3위는 현대자동차(7.9%), 4위 네이버(4.0%), 5위 삼성물산(3.0%) 순이었다. 이어 ▲한화에어로스페이스(2.4%) ▲오뚜기(1.9%) ▲카카오(1.8%) ▲삼성바이오로직스(1.7%) ▲LG전자(1.7%) 등이 10위권에 포함됐다.
기업을 선택한 이유는 업종별로 차이를 보였다. SK하이닉스, 삼성전자, 현대자동차, 삼성물산 등 전통 대기업을 선택한 응답자들은 ‘높은 연봉’을 가장 큰 이유로 꼽았다.
반면 삼성바이오로직스, 한화에어로스페이스, 네이버 등 신성장 산업 기업을 선택한 응답자들은 ‘회사 비전 및 성장 가능성’을 주요 이유로 선택했다. 바이오와 방산 등 신산업 성장세가 구직자 인식에도 영향을 미친 것으로 풀이된다.
현재 주요 기업들은 신입 채용도 진행 중이다. SK하이닉스는 23일까지, 삼성전자와 삼성바이오로직스는 17일까지 신입사원 서류 접수를 받는다. 한화에어로스페이스도 16일 신입 채용 공고를 공개할 예정이다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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