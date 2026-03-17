오세훈 “최전방 사령관 마음으로 서울시장 후보 등록”

“장동혁 대표-국힘 지도부 변화 없어
무능-무책임…이건 보수도 정의도 아냐
전쟁 승리 위해 선당후사의 정신으로
서울서 혁신, 보수 다시 일으켜세우겠다”
오세훈 서울시장이 17일 “저는 최전방 사령관의 마음으로 전장에 나선다. 이 전쟁에서 반드시 승리하기 위해 제게 주어진 모든 책임을 다하겠다”며 6·3지방선거 서울시장 후보로 등록한다고 밝혔다.
오 시장은 이날 서울시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “저는 오늘 서울 시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보로 등록한다”고 말했다.
그는 “그동안 국민과 보수 진영에서 제게 보내준 사랑과 지지를 생각하면 말로 다할 수 없는 책임감을 느낀다”며 “그 기대와 신뢰를 결코 가볍게 받아들일 수 없었다”고 했다.
오 시장은 그간 장동혁 대표 2선 후퇴 및 혁신 선거대책위원회 출범을 요구하며, 당 공천관리위원회가 제시했던 두 차례의 후보 공모 마감 기간(8일, 12일)에 공천 신청을 하지 않았다. 이날 오후 6시까지인 3차 접수 마감을 앞두고 공천 신청 입장을 밝힌 것이다.
그는 이날 당 지도부에 대해 “저는 의원총회(에서 나온 윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문이 선언에 그치지 않으려면 그에 걸맞은 실천이 반드시 뒤따라야 한다고 분명히 말씀드렸다. 그러나 안타깝게도 장 대표와 지도부는 국민이 납득할 만한 변화 의지를 보여주지 않았다”고 지적했다.
이어 “오히려 극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”며 “지금 지도부의 모습은 최전선에서 싸워야 할 수많은 후보와 당원들을 사지로 내모는 것과 다르지 않다. 무능을 넘어 무책임”이라고 비판했다.
그러면서 “위기 때마다 스스로 바꿔온 보수 쇄신 DNA가 지금 우리 당에서는 보이지 않는다. 헌법을 최우선 가치로 삼았던 당의 빛나는 전통마저 흔들리고 있다”며 “이건 보수도 아니고, 정의도 아니다”라고 했다.
오 시장은 서울에서부터 변화를 만들겠다고 강조했다. 그는 “장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다”며 “서울을 혁신의 출발점으로 만들겠다. 서울에서 보수를 다시 일으켜 세우겠다”고 밝혔다.
이어 “이기는 선거를 위해선 반드시 변화와 혁신이 뒤따라야 한다”며 “서울에서 시작한 변화로 당의 혁신을 추동하고, 비상대책위원회에 버금가는 혁신 선대위를 반드시 관철하겠단 각오로 후보 등록에 나선다”고 했다.
그러면서 “권력의 방향이 아니라 시민의 방향에 따르겠다. 권력의 눈치가 아니라 시민의 눈높이만 보겠다”며 “대통령의 선택이 아닌 시민의 선택으로 반드시 승리해서 ‘박원순 시즌2’를 막아내고, 제게 주어진 소명을 끝까지 완수하겠다”고 덧붙였다.
오 시장은 당의 지지율이 저조한 양상을 띠는 상황에서 선거에 출마한 데 대해 “많이 기울어진 운동장에서 축구한다고 가정하면 많이 불리한 것이 사실”이라고 했다. 그는 “그동안 기울어져 있는 운동장의 각도를 조금이라도 줄이기 위해 많은 노력을 해온 과정이었는데, 결국 당에 의해 매몰차게 거절당한 셈”이라고 주장하며 “그렇다면 후보가 나서서 더 열심히 뛰는 수밖에 없다”고 강조했다.
이정현 공관위원장은 오 시장의 결정에 “매우 반갑고 환영할 결단”이라며 “서울의 미래를 책임질 중대한 선거를 앞두고, 오 시장의 고민과 책임감이 담긴 선택으로 받아들인다”고 밝혔다.
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