이관희, 홍진경에 무례 논란…“연애도 잘 모를 것 같은데 훈수”

넷플릭스 예능 ‘솔로지옥3’에 출연했던 농구선수 이관희가 방송인 홍진경에게 무례한 발언을 했다는 논란에 휩싸였다.
이관희는 26일 유튜브 채널 ‘농구선수갓관희’에 올라온 영상에서 ‘솔로지옥3’에 함께 출연했던 배우 윤하빈과 ‘솔로지옥5’을 함께 봤다.
문제의 발언은 이관희가 영상을 보다가 패널 홍진경을 언급하면서 나왔다. 이관희는 “진경 누나는 연애도 잘 모를 것 같은데 저기서 연애 훈수를 두고 있는 게 화난다”고 했다. 윤하빈이 “결혼도 하고 아이도 있으시지 않냐”고 하자 이관희는 “결혼하면 나보다 나은 거냐”며 “나도 결혼 할 것”이라고 말했다.
또한 이관희는 “(다른 패널인) 한해·덱스·이다희는 인정하는데, 홍진경은 이해를 잘 못하겠다”고 말했다. 그러면서 “솔직히 나보다 연애를 잘 할 거라 생각하지 않는다”라며 “나랑 안 맞는 것 같다”고 했다.
이후 ‘농구선수갓관희’ 커뮤니티 등에는 이관희가 홍진경에게 무례한 말을 했다는 비난이 이어졌다. 현재 해당 영상은 내려간 상태다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
