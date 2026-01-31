이관희, 홍진경에 무례 논란…“연애도 잘 모를 것 같은데 훈수”

유튜브 채널 ‘농구선수갓관희’ 캡처

또한 이관희는 “(다른 패널인) 한해·덱스·이다희는 인정하는데, 홍진경은 이해를 잘 못하겠다”고 말했다. 그러면서 “솔직히 나보다 연애를 잘 할 거라 생각하지 않는다”라며 “나랑 안 맞는 것 같다”고 했다.