‘강남 결혼식’ 식대 평균 9만원 넘어…청첩장이 두렵다

서울 강남권 결혼식장의 1인당 평균 식대가 9만 원을 돌파한 것으로 파악됐다. 전반적인 결혼식 비용은 안정세이지만 서울 강남권은 지속적으로 상승해 가장 낮은 수치를 보인 지역과 3배가량 차이나는 것으로 조사됐다.
한국소비자원은 전국 14개 지역의 결혼 서비스 전체 비용을 조사한 결과, 지난해 12월 기준 전국 평균 2091만 원으로 집계됐다고 30일 밝혔다.
소비자원에 따르면 전국 평균 비용은 안정세를 보였지만 지역별로 변동 차이가 뚜렷하게 나타났다. 특히 서울 강남의 결혼 서비스 전체 비용은 10월 3500만 원에서 12월 3599만 원으로 2.8% 상승한 것으로 나타났다. 지난해 4월 조사 이후 최고치를 경신한 것이다.
특히 강남 지역의 1인당 평균 식대는 지난해 10월 8만8000원에서 12월 9만 원으로 2.3% 오르며 9만 원대에 처음 진입했다. 이는 상위 10% 고가 예식장의 식대가 18.3% 상승하며 가격 지표인 중간 가격까지 동반 상승키킨 것으로 보인다고 소비자원은 밝혔다.
소비자원은 12월 결혼 서비스 가격조사 결과를 가격정보 종합 포털사이트 ‘참가격’ 누리집(www.price.go.kr)을 통해 공개할 예정이다.
소비자원은 “결혼서비스 비용은 지역별·업체별로 가격 차이가 매우 크고 선택 옵션에 따라 추가 비용이 발생할 수 있다”며 “예비부부들은 계약 전에 ‘참가격’ 누리집 내 예상 견적 조회 기능을 통해 세부 품목별 가격을 꼼꼼히 확인하는 것이 필요하다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0