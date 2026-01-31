눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

이재명 대통령과 김혜경 여사가 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 고 이해찬 전 국무총리(민주평화통일자문회의 수석부의장) 영결식에서 묵념을 하고 있다. 2026.01.31. 뉴시스

이 대통령은 25일 페이스북을 통해 “이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장님은 격동의 현대사 속에서 민주주의 가치를 지키고 확장하기 위해 일생을 바쳤다”며 “대한민국은 오늘 민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다”고 했다. 그러면서 “고인의 별세 소식에 비통한 마음을 금할 수 없다”고 했다.