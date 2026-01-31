눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

이재명 대통령이 31일 고(故) 이해찬 전 국무총리의 영결식에 참석했다.
이 대통령과 김혜경 여사는 이날 오전 9시 국회 의원회관에서 거행된 이 전 총리 영결식에 자리했다. 영결식에서 김민석 국무총리가 조사를, 더불어민주당 정청래 대표가 추도사를 낭독했다. 이 대통령은 흐르는 눈물을 닦았다.
이 대통령은 25일 페이스북을 통해 “이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장님은 격동의 현대사 속에서 민주주의 가치를 지키고 확장하기 위해 일생을 바쳤다”며 “대한민국은 오늘 민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다”고 했다. 그러면서 “고인의 별세 소식에 비통한 마음을 금할 수 없다”고 했다.
이 대통령 부부는 27일 이 전 총리의 빈소를 찾아 조문하고 국민훈장 무궁화장을 추서했다. 당시 이 대통령은 유가족들과 일일이 두 손을 맞잡으며 위로를 건넸다.
민주평통 관계자에 따르면 이 수석부의장은 23일 베트남 출장 중 심근경색 진단을 받아 스텐트 시술 등 현지 의료진의 치료를 받았지만 의식을 찾지 못하고 25일(현지 시간) 오후 2시 48분 눈을 감았다.
고인은 영결식을 마친 뒤 서울추모공원에서 화장 절차를 거쳐 세종 은하수공원에 안장된다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
