워시 연준의장 지명에 금-은 폭락…안전자산 랠리 끝?

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 5월 임기가 끝나는 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 후임으로 케빈 워시 전 연준 이사를 지명한 뒤 30일(현지 시간) 국제 금값과 은값이 급락했다고 로이터통신이 전했다.
보도에 따르면 이날 금 가격은 전장 대비 9.5% 급락한 온스당 4883.62달러에 거래됐다. 전날 5594.82달러까지 상승한 뒤 하루 만에 급락한 것이라고 로이터통신은 짚었다. 최근 안전 자산으로 분류되는 금 가격은 달러 약세 등의 영향으로 상승세를 이어왔다.
은값의 하락 폭은 금값보다 더 컸다. 이날 은 현물 가격은 전장 대비 27.7% 급락한 온스당 83.99달러에 거래되며 100달러선 아래로 떨어졌다. 장중에는 77.72달러까지 떨어지기도 했다.
금은값 하락은 트럼프 대통령의 연준 의장 인선이 영향을 미친 것으로 보인다는 해석이 나왔다. 월가에서는 워시 전 이사를 후보군 중 금융권의 신망이 가장 두터운 ‘안전한 선택’으로 평가해왔는데, 워시 전 이사가 지명됨에 따라 투자자들이 위험 회피 성격의 금·은 자산에서 차익을 실현하기 위해 달러화로 이동한 것이라는 해석이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0