BTS ‘세이브 미’ 뮤직비디오 8억뷰…통산 10번째 기록

그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘세이브 미(Save ME)’ 뮤직비디오가 유튜브 조회 수가 8억 건을 돌파했다. ‘세이브 미’는 2016년 5월 발매된 스페셜 앨범 ‘화양연화 영 포에버(Young Forever)’ 수록곡이다. 방탄소년단 뮤직비디오가 8억뷰를 넘어선 것은 이번이 10번째다.
1일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단이 ‘세이브 미’ 뮤직비디오는 1일 오전 2시 2분경 유튜브 조회 수 8억 회를 돌파했다. 발매 약 9년 9개월이 지난 앨범의 수록곡임에도 불구하고 꾸준히 사랑받고 있는 것으로 평가된다.
뮤직비디오는 원테이크 기법으로 촬영돼 일곱 멤버의 퍼포먼스에 온전히 집중할 수 있도록 연출됐다. 낮게 깔린 구름과 거센 바람을 배경으로 노래하는 방탄소년단의 모습은 곡이 지닌 서정적인 분위기를 한층 끌어올린다.
한편 방탄소년단은 3월 20일 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발표하고 다음 날인 21일 광화문광장에서 컴백 공연을 선보인다. 5집은 예약 판매 시작 일주일 만에 선주문량 406만 장을 돌파했다. 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 사전 저장(Pre-save) 4일 차에 200만 회를 기록했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
