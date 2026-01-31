귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 관세 백지화 위협에 급하게 미국으로 떠났던 김정관 산업통상부 장관이 31일 귀국했다. 김 장관은 미국 측과의 협의에 대해 “불필요한 오해는 해소됐다고 생각한다”고 말했다. 이후에는 화상회의를 통해 추가 협의를 이어갈 예정이다.
김 장관은 이날 오후 인천국제공항을 통해 귀국하면서 취재진과 만나 “한국 정부가 (대미투자를) 이행 안하거나 지연하려는 의도는 전혀 없었다고 충분히 얘기했다”며 이같이 말했다. 앞서 트럼프 대통령은 26일(현지 시간) “한국 국회가 미국과의 합의를 이행(living up)하고 있지 않다”며 “한국 국회가 우리의 역사적인 무역 합의를 입법화(enact)하지 않았기 때문에, 나는 자동차 목재 의약품 및 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다”고 밝혔다. 당시 캐나다 잠수함 사업 수주를 지원하기 위해 캐나다를 방문 중이던 김 장관은 28일 밤 미국으로 향했다.
김 장관은 워싱턴DC에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 두 차례나 회동을 가졌지만 결론은 내지 못했다. 김 장관은 이날 “미국은 한국 측 진전 상황에 대해 법안이 국회에서 계류 중인 것을 굉장히 아쉬워했다”고 했다. 국회에는 지난해 11월 26일 대미투자특별법이 발의됐지만 두 달이 지나도록 통과되지 않고 있다. 김 장관은 “국회 관련 사항은 12월에 예산, 1월은 기획예산처 장관 후보자 청문회를 거치며 논의할 여유가 없었다는 걸 충분히 설명했다”며 “법안을 굉장히 빠른 속도로 진행해 미국 측과 이해를 같이 하겠다는 이야기를 했다”고 말했다.
일각에선 이번 관세 인상 언급 배경에 쿠팡 정보 유출 사건 수사나 온라인플랫폼법안(온플법)이 영향을 준 것 아니냐는 추측을 내놨다. 하지만 김 장관은 “쿠팡이나 온플법은 단 한 번도 (이야기가) 나오지 않았다”며 “관세에 영향을 미칠 만한 것이 아니라는 판단을 하는 것 같다”고 했다. 앞서 조현 외교부 장관도 28일 국회 현안 질의에서 “(트럼프 대통령의) 메시지가 나온 뒤 미국 국무부와 접촉한 바로는 쿠팡이나 온플법과는 직접적 관계가 없는 것으로 결론 내리고 있다”고 설명했다.
