도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

가수 장윤정의 남편 도경완은 31일 유튜브 채널 ‘도장TV’에서 “오늘 윤정 씨가 없다. 나만 집에 있는데 친한 동생을 위해 집을 공개하는 시간을 갖겠다”고 밝혔다. 그의 집에 초대된 이는 뮤지컬 배우 손준호였다. 손준호는 도경완의 집을 들어서자마자 스위치를 보며 “이 스위치 굉장히 고급이다. 수입산”이라고 말했다. 이어 화장실을 본 손준호가 “게스트 화장실이 왜 이렇게 좋냐”고 말하자 도경원은 “내 화장실”이라고 했다.
도경완의 자택은 복층 구조다. 2층으로 올라간 손준호는 벽면 가득 진열된 양주, 사케 등을 본 뒤 “형, 완전 낭만있게 사네”라며 부러워했다. 이어 장윤정의 방을 구경한 손준호는 “공주(스타일)야”라며 “천장, 조명도 그렇고”라고 감탄했다. 장윤정이 소유한 금고를 두고 손준호가 “이렇게 큰 건 처음본다”고 말하자 도경완은 “이 안에 뭐가 들었는지 아무도 모른다. 비밀번호를 모른다”며 “거의 이정도면 한국은행”이라고 말했다.
앞서 장윤정·도경완 부부는 2023년 4월 서울 용산구 한남동 고가주택 ‘나인원한남’을 120억 원에 매도하고 서빙고동 ‘아페르한강’ 전용 273㎡ 펜트하우스를 120억 원 전액 현금 매입한 사실이 알려져 화제가 되기도 했다.