다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

윤석열 전 대통령의 지지자들로 추정되는 이들이 생활용품점 다이소 매장에 진열된 물품으로 ‘YOON AGAIN’(윤 어게인) 문구를 만들어 논란이 일고 있다.
28일 스레드에는 ’다이소 다녀옴‘이라는 글과 함께 사진이 올라왔다. 사진에는 다이소에서 개당 500원에 판매하는 알파벳 풍선으로 만든 ‘YOON AGAIN’ 문구가 담겼다. 또다른 커뮤니티 게시판에는 ‘YOON ONLY’ ‘CCP OUT’ 등의 문구를 만든 사진이 올라오기도 했다. ’윤 어게인‘은 윤 전 대통령 지지자들이 그의 복귀를 희망하면서 만든 문구다. CCP는 ’Chinese Communist Party‘(중국공산당)의 약자로, 반중 정서를 담고 있다.
과거에는 10~20대들이 자신이 좋아하는 아이돌 그룹이나 멤버 등의 이름을 배열해 사회관계망서비스(SNS)에 공유해 왔는데, 윤 전 대통령 지지자들이 이를 응용한 것으로 보인다. 사진을 본 이들은 행위가 반복될 경우 업무방해 혐의가 적용될 가능성도 거론했다. 형법 314조에 따르면 업무를 방해한 경우 인정되면 5년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 반면 “표현의 자유”라고 말하는 이들도 있다.
