‘둘째 임신’ 김소영 “두달만에 8㎏ 늘었다” D라인 근황 공개

김소영은 30일 인스타그램에 “이 정도면 얼굴 잘 보여준 거지요…! 통 얼굴을 안 보여줘서”라면서 초음파 사진을 공개했다.
그러면서 “아직도 저는 검진가는 날이면 마음이 긴장되는데, 이제야 존재감이 좀 느껴지는 둘째입니다”라며 “입덧으로 몸무게가 계속 빠지기만 하다가 2개월 만에 8kg이나 늘어서 놀라고(초콜릿, 아이스크림 너무 많이 먹었나 봐요) 수아 때는 늘 평균보다 작다고 하셨는데 아이가 크다고 해서 신기하고, 오전 일찍 검진하고 아침 먹고 출근했어요, 남은 두 달, 매우 파이팅이 필요함”이라고 했다.
둘째를 임신 중인 김소영은 근황을 공개했다. 사진에는 남편 오상진, 딸과 함께 외식하는 모습, 영상 콘텐츠를 촬영 중인 모습이 담겼다. 또 김소영은 식품 판매 영상에서 ‘D라인’이 돋보이는 모습을 공개해 눈길을 끌었다.
한편 김소영과 오상진은 같은 MBC 아나운서 출신 방송인으로, 지난 2016년 연애 소식이 알려졌다. 두 사람은 2017년 결혼해 2019년 딸 수아 양을 품에 안았다.
김소영은 지난해 12월 5일 자신의 인스타그램을 통해 둘째 초음파 사진을 공개하며 둘째 임신 6개월 차라고 밝혔다. 둘째는 아들이다.
댓글 0