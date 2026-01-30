“인간 자연수명, 절반은 타고난다”…유전자 기여도 55%

이스라엘 연구팀, 수명 요인 분석
대규모 쌍둥이 데이터 등 활용
수명에 유전적 기여도 55% 달해
인간의 타고난 자연 수명에 유전적 요인이 차지하는 비중은 절반 이상인 55%라는 연구 결과가 나왔다. 기존 연구를 통해 알려진 유전자의 수명 기여도보다 2배 이상이다. 사고나 생활 조건 등 외부 요인이 미치는 영향을 최소화해 분석한 결과다.
우리 알론 이스라엘 바이츠만연구소 분자세포생물학과 교수팀은 유전적 요인이 인간 수명의 최대 55%를 설명할 수 있다는 연구 결과를 29일(현지 시간) 국제학술지 ‘사이언스’에 공개했다.
생물의 수명은 매우 다양하고 같은 종 내에서 차이가 나는 경우도 흔하다. 미생물은 보통 수일, 초파리는 몇 주에서 길게는 몇 달까지, 일부 고래는 200년 넘게 살기도 하며 수천 년을 사는 나무도 종종 발견된다.
인간 수명에서 유전적 요인이 차지하는 비중을 이해하는 것은 노화 연구와 맥이 닿아 있다. 수명과 노화 속도 사이에 연관성이 있기 때문이다. 만약 수명을 결정하는 주된 요인이 유전자라면 생활 습관 개입을 통한 노화 조절 가능성은 상대적으로 적어진다. 반대로 유전적 기여도가 미미하다면 유전자 기반의 노화 이해는 한계에 부딪힐 수밖에 없다.
그동안 인간 수명과 연관된 유전자가 일부 확인됐지만 외부 환경 요인이 미치는 영향이 매우 커 유전자의 영향만 분리해 고려하기는 어려웠다. 선행 연구들이 제시한 유전자의 수명 기여도 사이의 편차도 크다.
인간 쌍둥이를 조사한 선행 연구에 따르면 수명의 유전율은 10∼25%로 나타나는 등 그동안 개인의 장수가 주로 질병과 환경 요인, 생활 방식에 따라 결정된다는 게 일반적인 견해로 자리 잡았다.
이스라엘 연구팀은 수학적 모델, 인간 사망률 시뮬레이션, 대규모 쌍둥이 데이터를 활용해 노화 등 내인적 사망 원인과 사고나 생활 환경 등 외인적 사망 원인을 최대한 분리했다.
분석 결과 외부 원인에 의한 사망을 배제하면 인간 노화와 수명에서 유전적 기여도는 55%까지 상승하는 것으로 나타났다. 노화 가속은 수명 단축으로 이어진다. 기존 쌍둥이 연구에서 제시된 수명 유전율의 2배가 넘는 값이다. 인간 수명이 기존 인식보다 유전자에 더 많은 영향을 받는다는 뜻으로 수명의 절반 이상은 타고난다는 셈이다.
장수하는 친척이 있는 사람의 사망률이 낮아지는 경향이 발견되거나 일란성 쌍둥이는 이란성 쌍둥이보다 두 사람의 수명이 비슷할 확률이 높아지는 등 장수에 유전적 요인이 기여한다는 선행 연구들도 이번 분석 결과를 뒷받침한다.
주요 질환들에서도 유전성이 다르게 나타났다. 심혈관 질환과 치매는 암보다 유전성이 높게 나타났다. 암이 다른 만성 질환보다 외적 요인이나 건강한 세포가 악성 세포로 변이하는 확률적인 영향을 많이 받을 수 있다는 뜻이다. 유전자가 수명에 관여하는 기여도가 크다는 이번 연구 결과는 장수 관련 유전 변이 식별, 유전자 검사 기반의 위험 점수 도출, 노화를 조절하는 생물학적 경로와 유전자의 연관성 규명 등 다양한 노화 연구 동기를 강화한다.
덴마크 코펜하겐대 세포 및 분자의학부의 다니엘라 바쿨라, 모르텐 셰이뷔에크누센 교수는 이번 연구에 대한 논평에서 “노화의 재해석에 있어 중요한 연구”라며 “인간 노화의 속도가 진화를 통해 최적화됐다는 것을 의미할 수도 있다”고 밝혔다.
