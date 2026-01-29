한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

국힘 제명 확정으로 5년간 재입당 불가
가처분 신청, 인용 가능성 크지 않아
공석 되는 대구 지역구에 출마 거론돼
신당은 시일 촉박하고 ‘동반탈당’ 미지수
국민의힘 한동훈 전 대표가 29일 결국 당원게시판 사건으로 당에서 제명되면서 한 전 대표의 향후 정치적 선택지에도 관심이 쏠리고 있다. 제명 처분을 받은 한 전 대표는 최고위원회의의 승인 없이는 제명된 날로부터 5년 이내에 재입당할 수 없다. 이에 정치권에서는 한 전 대표가 무소속으로 6·3 지방선거나 국회의원 재보궐선거에 출마할 가능성도 거론되고 있다.
한 전 대표는 제명 결정에 대한 효력정지 가처분 신청, 징계무효 소송 등 법적 대응 방안을 두고 고심 중인 것으로 알려졌다. 앞서 한 전 대표는 윤리위의 제명 처분이 나온 이후 가처분 신청 등 법적 대응을 예고했었다. 그러나 친한(친한동훈)계에서는 법적 대응을 놓고 의견이 엇갈리는 것으로 전해졌다. 가처분 신청이 받아들여질 가능성이 낮은데다 받아들인다해도 실익이 없다는 것. 한 전 대표 측 한 인사는 “설사 가처분 신청이 받아들여져 당적을 회복하더라도 오히려 (한 전 대표의) 정치적 선택지가 좁아지기에 만류하는 분위기”라고 전했다.
무소속 출마 가능성도 거론된다. 특히 대구시장 선거에 국민의힘 현역 의원이 나설 경우 보궐선거가 열릴 수 있는 대구 출마설이 나오고 있다. 과거 21대 총선에서 미래통합당(국민의힘 전신)의 공천을 받지 못한 홍준표 전 대구시장은 대구 수성을에 출마해 더불어민주당, 미래통합당 후보를 상대로 승리한 바 있고, 개혁신당 이준석 대표도 국민의힘을 떠나 개혁신당을 창당해 경기 화성을에서 당선된 바 있다. 한 전 대표도 이 같은 모델을 따를 수 있다는 것. 하지만 민주당과 국민의힘 후보를 상대로 녹록지 않을 것이라는 전망도 나온다.
신당 창당 가능성도 거론되지만 가능성은 높지 않다. 지방선거를 앞두고 창당을 준비하기까지 시일이 빠듯한데다 탈당시 의원직을 상실하게 되는 비례대표 의원들이 많은 친한계 의원들이 한 전 대표를 따라 탈당하기가 어렵기 때문이다.
한 전 대표는 당분간 지지층 결집에 집중할 것으로 보인다. 한 전 대표의 지지자들은 31일 국회 인근에서 제명 징계를 확정지은 국민의힘 지도부를 비판하는 집회를 개최할 예정이다. 앞서 17, 24일 징계 철회를 촉구하는 집회가 두차례 열린 데 이어 한 전 대표 측 지지층들이 세 과시에 나서는 것. 그간 한 전 대표는 집회에 불참했지만 제명이 확정된 만큼 31일 집회에는 직접 나설 것이라는 관측도 나온다. 한 전 대표는 다음 달 8일 서울 송파구 잠실 실내체육관에서 토크콘서트를 진행하며 세 결집에 나서는 모양새다.
