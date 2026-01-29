본문으로 바로가기
사회
강원래 아내 김송, 온몸 문신 공개…“아들 글씨도 있어요”
동아일보
업데이트
2026-01-29 18:59
2026년 1월 29일 18시 59분
입력
2026-01-29 18:47
2026년 1월 29일 18시 47분
김형민 기자
크게보기
김송 인스타그램
방송인 강원래 아내 김송이 자신 몸 곳곳에 새긴 문신을 공개했다.
김송은 28일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 영어로 “it‘s me(잇츠 미). 술 담배 남자 안 해요, 오직 스트레스 푸는 낙”이라는 글과 함께 문신 사진을 올렸다.
크게보기
김송 인스타그램
김송은 “선이(아들) 6세 때 그림, 선이 글씨로도 타투했다”며 문신 의미를 설명했다.
김송이 올린 사진을 보면 등와 팔, 종아리 등 곳곳에 문신이 새겨져 있다.
김송은 그룹 클론 강원래와 2001년 결혼했다. 클론은 ’꿍따리 샤바라‘ 등의 히트곡을 내며 대중에 많은 사랑을 받았다.
#강원래
#김송
#문신
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
