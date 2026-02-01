美 군사작전 임박?…감시 항공기 ‘포세이돈’ 이란 인근서 관측

이란에 대한 미국의 군사 행동이 임박했다는 관측이 끊이지 않는 가운데, 미군의 감시용 항공기 ‘P-8A 포세이돈 대잠초계기’가 최근 이란 영공 인근에서 관측됐다고 러시아 관영 타스통신 등이 지난달 31일 보도했다. 종종 이 초계기와 같이 투입되는 미군의 고고도 무인기(드론) ‘MQ-4C 트라이턴’ 또한 목격됐다고 덧붙였다. 월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 미국 대통령이 참모진에 신속하고 결정적인 ‘이란 공격 옵션’을 요구했다고 보도하며 미국의 군사 작전 임박설에 힘을 실었다.
이런 미국에 맞서 이란의 최고지도자 알리 하메네이(87)는 같은 날 수도 테헤란에 있는 초대 최고지도자 루홀라 호메이니(1902~1989·1979~1989년 집권)의 묘소를 참배했다. 이란군 또한 1, 2일 양일간 호르무즈해협에서 실사격 해군훈련을 한다고 UPI통신이 보도했다. 이에 중동을 관할하는 미군 중부사령부(CENTCOM)는 “미군이나 동맹국, 상업 선박 근처에서 위험하고 비전문적 행동을 하지 말라”는 취지로 이란에 경고하는 등 양측의 군사 갈등이 고조되고 있다.
다만 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스 기자와의 인터뷰에서 “(나의) 계획은 (이란이) 우리와 대화하는 것”이라며 대화 의지 또한 드러냈다.
● 美 초계기 포세이돈, 이란 영공서 관측
타스통신에 따르면 지난달 31일 P-8A 포세이돈이 페르시아만과 오만만의 중립 수역 6000ｍ 상공에서 비행하는 모습이 포착됐다. 고성능 해상감시 레이더를 장착했고 ‘잠수함 킬러’로 불릴 만큼 감시 능력이 뛰어나다. 하푼 대함미사일과 기뢰도 발사할 수 있다. 관련 장비 포함 대당 가격은 6억 달러(약 8700억 원). 이 초계기는 바레인의 한 비행장에서 이륙했다. 바레인 수도 마나마 인근에는 미군기지가 있다.
타스통신은 최근 며칠간 이 일대에서 ‘MQ-4C 트라이턴’ 또한 목격됐다고 전했다. 포세이돈 같은 유인(有人) 초계기와 주로 팀을 이뤄 활동하며 넓은 바다에서 표적을 발견하고 추적하는 성능이 뛰어나다.
미국 군사매체 더워존 또한 같은 달 29일 카리브해 푸에르토리코에 전개됐던 미 공군 F-35A 전투기 일부가 최근 포르투갈 라제스 공군기지에 도착했다고 보도했다. F-35A 전투기는 지난달 3일 미군이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 생포할 때도 투입됐다. 이 비행기를 중동과 가까운 유럽에 이동시킨 것, 미군이 에이브러햄링컨함을 포함한 전함 10여 척을 중동에 배치한 것는 등도 이란에 대한 미국의 군사행동 의지를 보여준다는 분석이 나온다.
미국은 이 같은 대규모 전력을 앞세워 이란 측에 △우라늄 농축의 영구 중단 및 보유한 농축우라늄의 전량 폐기 △탄도미사일의 사거리 및 수량 제한 △팔레스타인 무장단체 하마스, 레바논의 친(親)이란 무장단체 헤즈볼라, 예멘의 시아파 반군 후티 등에 대한 지원 중단을 요구한 것으로 알려졌다.
이란은 거세게 반발하고 있다. 특히 미사일 사거리 제한은 사실상 대(對)이스라엘 억지력 박탈 시도라며 절대 받아들일 수 없다는 입장이다.
한편 지난달 30일 WSJ에 따르면 트럼프 대통령은 참모진에 대이란 공격 옵션을 요구하며 하메네이 정권을 전복시킬 수 있는 가혹한 폭격 작전 등도 논의한 것으로 알려졌다. 다만 하메네이 제거는 민심 이반 가능성이 크고 성공 가능성 또한 높지 않아 실제로 단행될 지 미지수다.
● 하메네이, 호메이니 묘소 참배
지난해 12월 28일 반정부 시위 발발 후 암살 가능성 등에 대비해 지하 벙커 등에 은신하며 공개 활동을 자제했던 하메네이는 지난달 31일 이례적으로 호메이니의 묘소를 찾았다.이 자리에 호메이니의 손자 하산(54) 또한 동석했다. 하산은 하메네이 사후 최고지도자 후보군으로도 거론되는 인물이다.
과거 팔레비 왕가의 탄압을 받던 호메이니는 15년의 망명 생활을 청산하고 1979년 2월 1일 귀국해 이슬람 혁명을 성공시켰다. 이후 사망 때까지 신정일치 국가의 최고지도자로 무소불위 권력을 휘둘렀다. 하메네이는 호메이니의 사후부터 현재까지 장기 집권 중이다.
즉 하메네이가 호메이니의 귀국일을 하루 앞두고 그의 묘소를 참배한 것은 호메이니의 후광을 빌려 자신의 집권 정당성을 강조하고 미국과 맞서겠다는 의지를 강조하려는 행보로 풀이된다.
한편 지난달 31일 이란 남부 반다르아바스에서 가스 누출에 따른 폭발로 8층 건물 일부가 무너졌다. 1일 기준 4세 어린이 1명이 숨지고 14명이 다친 것으로 파악됐다. 한때 혁명수비대를 노린 공격이라는 확인되지 않은 소문이 나돌기도 했다.
