미혼남성 62%·여성 47% “출산 의향 있다” 긍정 인식 높아져

결혼과 출산에 대한 미혼남녀의 긍정적 인식이 높아지고 있는 것으로 나타났다. 이런 인식이 저출산 문제 해결로 이어지기 위해서는 고용, 주거, 교육 등 출산과 양육 부담을 증가시키는 근본적 원인을 해결해야 한다는 제언이 나온다.
1일 인구보건복지협회가 전국 만 20∼44세 남녀 2050명을 대상으로 실시한 제3차 국민인구행태조사 결과 미혼 남성 60.8%, 미혼 여성 47.6%는 결혼 의향이 있는 것으로 나타났다. 전년 대비 각각 2.3%포인트(p), 3.0%P 상승한 수치다.
출산 의향이 있다고 답한 미혼남성은 58.4%에서 62.0%로 미혼여성은 40.9%에서 42.6%로 늘어났다. 기혼자의 (추가) 출산 의향도 남성은 32.9%, 여성은 24.3%로 각각 전년 대비 2.8%P, 2.3%P 올랐다. 집단별 평균 기대 자녀 수는 기혼 남성(1.69명), 기혼 여성(1.67명), 미혼 남성(1.54명), 미혼 여성(0.91명) 순으로 나타났다.
결혼 의향이 없거나 망설이는 이유로 미혼남성은 ‘결혼 생활의 비용 부담’(24.5%)이, 미혼여성은 ‘기대치에 맞는 사람 부재’(18.3%)가 각각 가장 주된 이유로 나타났다. 결혼이 혜택보다 부담이라는 질문에 미혼여성 58%, 미혼남성 54.7%가 동의했다. 미혼남녀가 출산 의향이 없거나 망설이는 이유로는 양육 경제적 부담과 일-가정 양립 곤란, 자녀 행복 우려 등이 꼽혔다.
‘성취감 있는 삶을 위한 조건’을 묻는 질문에는 ‘즐길 수 있는 직업이나 경력을 갖는 것’이라는 응답이 83.1%로 가장 많았다. 이어 ‘진정성 있는 연애 관계’(75.6%), ‘많은 돈을 갖는 것’(61.0%) 순이었다. ‘자녀를 갖는 것’(49.2%)과 ‘결혼하는 것’(47.3%)을 택한 응답자는 절반에 못 미쳤다. 협회는 “2040세대가 ‘직업·연애·돈’을 성취감 있는 삶을 위한 3대 요소로 추구하고, 결혼·출산보다 더 우선시하는 경향이 있다”고 설명했다.
결혼·출산 의향 높아지고 출산율 반등이 이뤄지고 있지만 정부의 중장기 인구 기본정책 공백은 길어지고 있다. 5년 단위로 수립하는 저출산·고령사회 기본계획(2026~2030)이 올해 새롭게 시행돼야 하는데 아직 나오지 않았다.
정부는 대통령 직속 저출산·고령사회위원회를 확대 개편해 인구 정책 전반에 대한 대응을 강화한다는 목표를 세우고 있지만 현재 계획 수립이 지연되고 있다.
이와 관련해 한국보건사회연구원 이소영 선임연구위원과 박종서 연구위원은 1일 ‘인구정책 전망·과제 보고서’에서 올해 나올 새 인구 기본계획은 기존의 ‘출산율 제고 목표’ 중심을 벗어나야 한다고 제언했다.
연구진은 “인구 정책은 적정 인구 규모보다 국민 삶의 질 향상을 목표로 두어야 한다”며 “출산·양육 부담을 증가시키는 근본적 원인인 고용, 주거, 교육 문제를 체계적으로 풀어 나가고, 지역 인구 불균형을 완화해 장기적인 균형 성장의 기초를 만들어야 한다”고 강조했다.
