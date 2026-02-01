이광재 “우상호 돕겠다” 지선 불출마…禹 “어려운 결단 고마워”

더불어민주당 3선 의원 출신인 이광재 전 강원도지사가 6·3 지방선거에 불출마하겠다는 뜻을 밝혔다,
이 전 지사는 1일 자신의 페이스북에 ‘더 단단하고, 묵직하게 나아가겠습니다’라는 제목의 글을 올려 “결단을 내렸다. 강원도지사 선거에서 우상호 수석의 승리를 돕겠다. 혼자 가는 길보다는 함께 가는 길을 택하겠다”고 했다.
그는 “지금 절실한 것은, 개인의 앞길이 아니고 국가”라며 “이재명 정부 집권 1년 만에 치러지는 지방선거를 반드시 승리해야 나라가 안정된다. 정상적인 국가로 거듭나야 전진하는 나라가 된다”고 강조했다.
그러면서 “무엇보다 집권 민주당의 강고한 단합이 필요하다”며 “저부터 단합의 실마리를 풀겠다. 승리의 길에 밀알이 되겠다. 강원도에서도 경기도에서도 승리하는 길에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
강원도에 대해서는 “현재는 무늬만 ‘특별자치도’에 머물러 있다. 비상한 비전과 정부의 전폭적인 지원이 함께해야 진정한 특별자치도가 될 수 있다”며 “강원도가 잘될 수 있도록 최선을 다해 돕겠다”고 밝혔다.
이 전 지사는 “노무현 대통령께서 안전한 종로 대신 ‘험지’인 부산에서 도전했듯이 저도 더 어려운 길을 택하겠다”며 “더 단단하고, 더 묵직하게 살고 싶다. 바보 노무현과 함께했던 이광재가 바보의 길을 당당하게 가겠다”고 했다.
이에 우 수석은 이날 자신의 페이스북에 “이광재 전 지사께서 어려운 결단을 해준 것에 대해서 고마운 마음을 전한다”고 화답했다.
우 수석은 “김대중 노무현 정부 이래 국가 균형 발전의 노력을 멈추지 않았고 그 선두에서 이 전 지사가 강원도에 흘린 땀을 기억하는 많은 주민들이 있다는 것을 곳곳에서 확인한 바 있다”고 말했다.
이어 “그럼에도 저와 함께 가는 길을 선택해준 것은 이재명 정부의 성공을 위한 진심 때문이라는 것을 알기 때문에 무거운 책임을 느낀다”며 “이 결단이 결코 쉽지 않은 일이라는 것을 잘 알기에 고마운 마음 잊지 않고 꼭 보답하겠다는 마음으로 살겠다”고 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0