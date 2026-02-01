한준호, 정청래에 “조국혁신당 합당, 여기서 멈춰 달라”

더불어민주당 한준호 의원은 1일 정청래 당 대표를 향해 “조국혁신당과의 합당 제안을 여기에서 멈춰달라고 정중하게 요청한다”고 했다.
한 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “지금 당이 당원과 국민께 보여드려야 할 모습은 내부 갈등이 아니라 책임, 속도가 아니라 신뢰, 이재명 정부의 성공을 묵묵히 뒷받침하는 정치”라며 이같이 말했다.
그는 “충분한 숙의 없는 통합은 결코 통합으로 완성되지 않는다”며 “충분한 숙의 없는 통합은 또 다른 분열의 시작이 될 수 있다”고 지적했다.
한 의원은 합당 논의에 앞서 △합당이 6·3 지방선거 승리에 도움이 되는지 객관적인 근거와 지표 제시 △후보 연대 및 정책 연대 등 다른 협력 방식이 있음에도 왜 합당이어야 하는지 △왜 지금이어야 하는지 등에 정 대표가 답해야 한다고 강조했다.
이어 “당내에서도 의견이 충분히 모아졌다고 보기 어렵다. 일반 국민, 특히 중도층의 우려 역시 신중하게 살펴볼 필요가 있다”면서 “충분한 검증과 공감 없이 추진되는 합당은 당에도 부담이 되고, 정부에도 도움이 되지 않는다”고 덧붙였다.
그는 또 “합당 제안은 깔끔하게 거둬들이고 우리가 지금 가장 잘해야 할 일에 힘을 모으자”며 “지금은 당이 앞장서서 정부가 일할 수 있는 환경을 안정적으로 만드는 것을 우선해야 한다”고 촉구했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
