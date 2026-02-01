“놓지마!” 애원에도…술 취해 어린아들 7층 창문에 매단 아버지

술에 취해 어린 아들을 밧줄에 매달아 아파트 7층 창문 밖으로 내린 아버지가 경찰 수사를 받게 됐다.
28일(현지시간) 영국 더선에 따르면, 러시아 보로네시의 한 고층 아파트 7층 창문에서 5~6세로 추정되는 어린 아이가 밧줄에 묶인 채 허공에 매달려 있는 모습이 소셜미디어를 통해 확산됐다.
영상에는 아버지가 아이를 약 7m가량 아래로 내렸다가 다시 끌어올리는 모습이 담겼다. 아이는 “놓지마! 놓지마(Hold me)”라며 울부짖었지만, 주변에 있던 아버지의 친구들은 이를 말리지 않은 채 웃으며 촬영을 이어갔다.
아버지가 아이를 내리던 도중 한 여성이 “올려! 올려!”라고 외치자, 그는 웃으며 아이를 다시 창문 안으로 끌어올렸다. 이후 그는 마치 묘기를 마친 듯 “됐어”라고 말하는 장면도 영상에 담겼다.
영상이 온라인상에서 빠르게 확산되자 네티즌들은 “명백한 아동학대”라며 강하게 질타했고, 당국의 엄정 대응을 촉구했다.
이에 보로네시 지역 검찰청은 “미성년자와 관련된 사건에 대한 언론 보도를 확인하고 수사에 착수했다”며 “극단적인 행동으로 아이의 생명을 위험에 빠뜨렸다”고 지적했다.
당국은 아이의 부모를 상대로 아동학대 여부를 조사할 예정이며, 아동 보호 당국도 개입할 방침이다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
