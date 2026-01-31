‘두쫀롤’이 뭐길래…새벽 오픈런에 ‘7200원→5만원’ 되팔기까지

스타벅스가 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠)의 모양을 롤 형태로 변형한 ‘두쫀롤’을 30일 출시했다. 투썸플레이스도 같은 날 케이크 형태의 ‘두초생’을 내놨다. ‘두쫀쿠’의 인기가 좀처럼 식지 않자 스타벅스 등 대형 프랜차이즈 업체들도 ‘두쫀쿠’ 열풍에 뒤늦게 합류한 것. 소비자들은 ‘두쫀쿠’를 구하기 위해 영하권의 강추위 속에도 새벽부터 오픈런을 벌이고 있다.
31일 각종 커뮤니티 게시판과 인스타그램에는 스타벅스에서 판매하는 ‘두쫀롤’ 구매 후기가 이어졌다. 한 소비자는 “어제(30일) 매장 오픈 10분 전에 도착해서 실패했다. 오늘은 (새벽) 6시 20분경 도착했는데 이미 앞에 많은 분들이 서있었다”며 “(대기번호) 17번을 받아서 오늘은 성공했다”고 했다. 스타벅스는 서울에 있는 6개 매장(리저브 광화문점, 스타필드코엑스R점 등)에서만 전날부터 ‘두쫀롤’을 판매하고 있다. 하지만 하루 판매량을 44개로 제한했고, 1인당 2개만 구매 가능하다.
실제 공개된 영상에는 새벽 5시를 갓 넘긴 시간부터 스타벅스 매장 앞에 줄을 서있는 소비자들의 모습이 담겨 있다. 이후 직원이 나와 구매 수량 등을 물어본 뒤 번호표를 나눠줬다. 판매수량인 44개 안에 들어가지 못한 소비자는 아쉬움의 발걸음을 돌려야 했다. 한 소비자는 “오늘도 새벽 6시 35분에 도착했는데 실패했다”며 “도대체 몇 시에 나와야 살 수 있는거냐”고 토로했다. 또다른 소비자는 “44개만 판매하는 게 아쉽다”며 “추운 날에 나왔는데 구매도 못하니까 속상하다”고 했다.
투썸플레이스는 두초생 출시에 앞서 사전예약을 받았다. 투썸 측은 26일 시작된 사전예약이 오픈 5분 만에 모두 소진돼 조기 완판을 기록했다고 밝힌 바 있다. 사전예약에 성공한 이들은 “오픈런 안 하고 받을 수 있어서 좋았다” “크기가 엄청 작긴 한데 요새 두쫀쿠 가격을 생각하면 나쁘지 않다” 등의 반응을 보였다. 현장 판매도 일부 가능했다고 한다. 한 소비자는 “사전예약에 실패해서 구매를 포기했는데 현장 판매가 시작된다고 해서 아침 일찍 일어나 근처 투썸에서 사왔다”며 만족해했다.
다만 이를 되파는 이들도 있다. 중고거래 애플리케이션 당근마켓에는 스타벅스 ‘두쫀롤’을 3만 원에 판매한다는 글이 30일 올라왔다. ‘두쫀롤’ 1개 가격은 7200원으로 정가보다 4배 비싼 가격에 되파는 것. 한 당근 사용자는 “네고(가격 에누리)는 없다”며 두쫀롤 1개를 5만 원에 올리기도 했다. 두초생 역시 당근에서 정가보다 1~2만 원 비싸게 되파는 것으로 나타났다. 뜨거운 인기에도 업체들은 판매 수량을 늘리기 어려운 상황이다. 원재료인 카다이프와 피스타치오 수급이 원활하지 않았다는 이유에서다.
